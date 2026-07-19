Loca da locaymış ha...

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cuma sabahı Edip Cansever düştü aklıma.

“Masa da Masaymış Ha…”

“Bir iki sallandı durdu..."

Türk futbolu da öyle.

Bir operasyon geliyor...

Bir iki sallanıyor.

Sonra hiçbir şey olmamış gibi yine eski yerine oturuyor.

★★★

Cuma sabahı Türk futbolunun kapısını yine polis çaldı.

Yasa dışı bahis...

Şike...

Operasyon...

Gözaltılar...

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş.

Beşiktaş'ın eski yöneticileri Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik.

Dosyanın kapsadığı dönem tam altı yıl.

İddialar ağır.

Kendi kulübünün maçına...

Rakip lehine...

Gol bahislerine...

Binlerce kupon...

Bunlar sıradan iddialar değil.

Normal bir futbol ülkesinde haftalarca konuşulur.

Federasyon olağanüstü toplanır.

Kulüpler peş peşe açıklamalar yapar.

Spor kamuoyu başka hiçbir şey konuşmaz.

★★★

Bizde ise büyük dosyaların ömrü bir gün.

Bir gün geçti.

Dosya yerinde dursa da gündem yer değiştirmişti.

Acun Ilıcalı'nın locası neden iptal edildi?

Aziz Yıldırım, İsmail Yüksek'in düğününde Sadettin Saran'ı neden istemedi?

Ülke gündemi de farklı değildi.

Memlekette onca hukuksuzluk yaşanırken:

Günlerdir bir valinin bisiklet kıyafeti konuşuluyor.

Bugün, görevden alınan valinin taytı...



Yarın, Süleyman Efendi'nin nasırı...

Öbür gün başka bir zırva...

Büyük dosyalar yine unutulur.

★★★

Loca konuşulur.

Hukuk tartışılır.

Mülkiyet hakkı sorgulanır.

Acun Ilıcalı isterse hakkını mahkemede sonuna kadar arar.

Bunların hepsi normal.

Normal olmayan...

Bütün bunların Türk futbolunun belki de son yıllardaki en ağır iddialarının önüne geçmesi.

★★★

Bu konuda en hassas olması gereken kulüp belki de Fenerbahçe.

Çünkü "şike" kelimesinin nelere mal olabileceğini en ağır bedelle yaşayan kulüp o.

Bugünlerde yapılması gereken;

Federasyonu göreve çağırmak,

Soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olmak,

Pisliğe bulaşan kim varsa ortaya çıkmasını istemekti.

Ama günlerdir konuştuğumuz şey...

Düğün…

Davet…

Loca…

★★★

Üstelik bu ilk de değil.

Dün kara borsa bilet konuşuldu.

Sonra yasa dışı bahis iddiaları...

Ardından iptal edilen forma reklamları...

Peşi sıra kara para soruşturmaları...

İsimler değişiyor.

Dosyalar değişiyor.

Manşetler değişiyor.

Tek bir şey değişmiyor.

Unutma hızımız.

★★★

Ne zaman büyük bir dosya açılsa...

Birileri topu hemen taca atıyor.

Biz de dönüp tacı konuşuyoruz.

Dosyalar raflara kalkıyor.

İddialar unutuluyor.

Gündem değişiyor.

Futbol değişmiyor.

Cansever masanın yükünü yazmıştı.

Gündem bu kadar ciddi iddialarla çalkalanırken, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde bizim payımıza loca tartışmalarını yazmak düştü.

Belki de bu yüzden dosyalar kapanmıyor.

Sadece unutuluyor.

Asıl yük masada dururken...

Meğer...

Loca da locaymış ha...