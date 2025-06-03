Sevgili okurlarım, AKP’nin ve AKP medyasının bir süredir kullandığı önemli bir konu var.

CHP’nin başına yeni bir yönetim getirmek, partiyi ne pahasına olursa olsun bölmek ve yeni kavgalar yaratıp yıpratmak...

Biliyorsunuz, bu amaca ulaşabilmek için son kurultayla ilgili bir girişimde bulunuldu. Bunu yapan parti üyesi olan birtakım kimseler.

Mahkemeye başvurdular, Özgür Özel ve ekibinin kazandığı son kurultayın iptal edilmesini istediler.

İddiaları özetle şöyle:

Kurultay öncesinde bazı delegelere para ödendi, oyları satın alındı ve Özgür Özel ekibinin bu yolla kazanması sağlandı. Kemal Kılıçdaroğlu kurultayı bu yüzden kaybetti!

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İktidar medyası şimdi bir süredir bu konunun tantanasını yapıyor. İşin lokomotifi ise devletin TRT’si. (Tayyip Radyo Televizyonu.)

Devletin tarafsız olmakla yükümlü olan TRT’si bile hiç utanmadı, hiç sıkılmadı ve bu konuya balıklama daldı. TRT, Özgür Özel yönetimini devirmek için yoğun çaba harcıyor, böyle siyasi bir konuda açıkça taraf olmaktan vazgeçmiyor.

Mahkeme kararı henüz verilmiş değil. İşin sonucu herhalde birkaç hafta sonra belli olacak.

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Partinin 13 yıl boyunca genel başkanlığını yapan Kemal Bey bu olanlar konusunda yine sessiz!

Konuşmuyor, ağzını bıçak açmıyor.

Adeta kuzuların sessizliğine büründü.

Partisi ve CHP’ye kayıtlı yüz binlerce kişi adına savunma yapması, işin doğrularını açıklaması bir türlü mümkün olmuyor.

Ne acıdır, iktidar kesimi şimdi kendisini savunurken Kemal Bey bir söz söyleyemiyor.

İlgili ve ilgisiz birtakım partili tipler onun adına konuşuyor.

Konuşup iktidara gaz veriyorlar.

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Tayyipgiller iktidarı ve özellikle de Recep Tayyip yıllar boyu Kemal Bey ile alay etmeye kalkışmadı mı!

“Bay Kemal” derlerdi, onu cahillikle ve girdiği her seçimde yenilgi almakla suçlarlardı.

Şimdi hepsi bir numaralı Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi kesildi!

Beklenti şöyle:

Mahkeme açılan davayı haklı bulacak, kurultayı iptal edecek...

Ve Özgür Özel dahil CHP’nin kurultay sonrasında iş başına gelen bütün kadroları boşta kalacak.

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Peki bu hesaplara göre sonra ne olacak?

Belediyelerde olduğu gibi partinin başına ismi Tayyipgiller iktidarı tarafından belirlenen seçmece bir kayyum atanacak!

Lütfen bu kadarı olmaz demeyin!

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Türkiye’deki çok sayıda CHP’li belediyenin başına gelenleri, hapishaneye gönderilen başkan ve yöneticileri düşünelim ve bundan sonra neler olacağını da unutmayalım.

Muhbir vatandaşlar şimdi belediyeler için çalışıyor.

Sonra sıra CHP yönetimini ihbar etmeye gelecek.

Özgür Özel ekibi partiden tasfiye edilecek, mitingler son bulacak ve yeni CHP, yeniden Kemal Bey’in sessizliğine bürünecek.

Hesaplar buna göre yapılıyor.

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Lütfen hiç kimse bu söylediklerimin abartılı olduğunu düşünmesin.

Gelişmeler Türkiye’yi bu yola doğru hızla sürüklüyor.

Ana muhalefet partisi bir kurultay yapmış, birileri kazanırken diğerleri kaybetmiş.

Şimdi bir bakıyoruz ki kaybedenler iktidarın kucağına düşmüş, o kesimden medet umuyor.

Niçin?..

Çünkü CHP’nin yeni yönetimi istesek de istemesek de başarılı oldu.

Verilen demeçler, yapılan açıklamalar ve alınan kararlar kamuoyu tarafından benimsendi. Partiye bir canlılık geldi.

Özellikle mitingler tuttu.

Bu mitinglere hiç umulmadık yerlerde bile büyük kalabalıklar geliyor ve ses veriyor.

CHP bütün bu gelişmelerden sonra hiç tartışmasız Türkiye’nin birinci partisi olmayı başardı.

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İşte, şimdi böyle bir ortama tanıklık ediyoruz...

İktidarın değirmenine su taşımaya itilen Kemal Bey, kendisi ve partisi üzerinde oluşturulmak istenen bu oyunu keşke bozabilse...

Bunun da tek yolu gerektiğinde konuşması, hatta (bu saatten sonra) biraz zordur ama zaman zaman partisine ağabeylik yapıp yol göstermesidir.

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Tayyipgiller iktidarı, TRT’si ve medyası tarafından böylesine ‘koruma altına alınmış olmak’ acaba Kemal Bey’i rahatsız etmiyor mu?

Bunu herhalde babalarının hayrına yapmıyorlar!

Özel yaşamında dürüst adam olarak tanıdığım ve saygı duyduğum Kemal Bey’e olan saygımın bundan sonra siyaset alanında da devam etmesini diliyorum.

Yeter ki üzerinde oynanmak istenen oyunları artık görüp tavır koyabilsin.

Memleketi bu hallere düşürenlerin oyununa daha fazla gelmesin.