Juventus rövanş maçında kötü oynayan bir Galatasaray hem de 10 kişiye karşı öyle veya böyle turu geçti. Türkiye ligine gelince kalite belli. Galatasaray yine iyi değil ama galip geliyor.

Düşünün Alanya 2-1 mağlup. Dakika 82. Alanya kalecisi öyle bir hata yapıyor ki maçı satsa bunu yapamaz. Çünkü maçı satan adam böyle bir hata yapmaz. Yani sporcunun zeki olması lazım ama zeka özürlü olursa işte Alanya kalecisi gibi olur.

Ha, yürüyen Galatasaray bu maçı verir miydi? Zaten vermezdi. Kaleci, Galatasaray fazla üzülmesin diye çok büyük bir hata yaptı ve maçı bitirdi.

Şimdi düşünün üç gün önce 10 kişi Juventus, Galatasaray’ı ne hale getirdi? Bir de dün akşamki maça bakın: Galatasaray-Alanya. Yani bir yerde futbolun her şeyini yapan bir takım, dün gece futbolun hiçbir şeyini yapmayan iki takım. Bu takımlar, Türkiye’de seyirciyi aldatıyorlar. Seyircinin verdiği parayı helalleştirmiyolar.

Bakın maç yazısı yazacağız, yorumlayacağız: Zorlanıyoruz. Niye? Çünkü futbol yok. Neyi yorumlayacaksınız, neyi tartışacaksınız? Sonra geriye tartışacak hakem kalıyor. Bence dün gece o da tartışılmazdı. Bir tek Osimhen’in pozisyonu var; Galatasaraylılar penaltı isteyebilirler. Fakat orada hakemin yorumu bence doğruydu.

Rakip topa vuracakken ve Osimhen’i hiç görmüyorken, Osimhen penaltı almak için ayağını soktu rakibinin önüne, darbeyi aldı. “Acaba hakem yer mi?” dedi ama aferin hakem yemedi. Çünkü Alanyalı oyuncu topa vurmak için eyleme başlamıştı ve Osimhen’i de görmüyordu.

Mutlak suretle Türkiye'de "Bu da penaltı" diyenler olacaktır. Ama işte oyun kuralları ile yorumlar

farklı farklı oluyor.