Mevzu’bahis futbolsa gerisi teferruattır.

AKP iktidarında en çok duyduğumuz klişelerden biri nedir?

Zamanlama manidar.

★

Ne zaman işlerine gelmeyen bir durum olsa, ne zaman başları sıkışsa, hemen aynı klişeye sarılırlar, koro halinde “zamanlara manidar” derler... Ama işlerine geliyorsa, o zaman manidar zamanlamalardan hiç bahsetmezler.

★

AKP’ye kapatma davası açılmıştı mesela, tık, Ergenekon davası açıldı... Eşzamanlı tesadüfler silsilesiydi, kapatma davasında bir gelişme olduğu gün, Ergenekon davasında bir gelişme oluyordu, kapatma davasıyla ilgili bir haber patlıyorsa, mutlaka bir Ergenekon haberi patlıyordu, kapatma davası bir türlü gündemde kalamıyordu, Ergenekon’la gündem değişiveriyordu.

★

Tam o dönemde, Deniz Feneri davası patladı, Almanya’da “asrın yolsuzluğu” deniyordu, Türkiye uzantısı vardı, Ergenekon haberleri hem kapatma davasını hem Deniz Feneri davasını örtmeye yetmiyordu, tık, başka bir fener buldular, şike davası patladı... Eşzamanlı tesadüfler silsilesiydi, Deniz Feneri’yle ilgili bir haber patlıyorsa, aynı gün mutlaka, bir şike haberi patlıyordu, Deniz Feneri’nden tutuklamalar oldu, aynı gün, Aziz Yıldırım tutuklandı, Fenerbahçe manşetleri ekranları öylesine kaplıyordu, öylesine kamufle ediyordu ki, Deniz Feneri tutuklamaları haber bile yapılmıyordu, topluma top’lum muamelesi yapılıyordu, top peşinde koşturuluyordu.

★

PKK açılımı başlatıldı, tık, Balyoz davası açıldı... Eşzamanlı tesadüfler silsilesiydi, PKK açılımında toplumu vicdanen rahatsız eden bir gelişme yaşandığında, aynı gün mutlaka, Balyoz’la ilgili bir haber patlıyordu, Balyoz tutuklamalarıyla, darbe önlendi çığlıklarıyla, açılım perdeleniyordu.

★

AKP’yle cemaat arasındaki imam nikahı bozuldu, 17/25 Aralık lağımı patladı, tık, “milli orduya kumpas kuruldu” dediler, PKK’yı tanık TSK’yı sanık yapmışlardı, TSK’yı tanık cemaati terör örgütü yaptılar... Yeni bir eşzamanlı tesadüfler silsilesi başladı, 17/25 Aralık’la ilgili bir haber patladığında, aynı gün mutlaka, cemaat terör örgütüyle ilgili bir haber patlıyordu, ayakkabı kutularını Fethullah Gülen’in takkesiyle örtüyorlardı.

★

(Anıtkabir’e asla adım atmayan Suudi kralına takvimde başka gün kalmamış gibi tam olarak hangi gün madalya taktılar, 10 Kasım’da... Barzani’nin Kürdistan silahlı kuvvetlerine takvimde başka gün kalmamış gibi tam olarak hangi gün Türkiye topraklarında resmi geçit yaptırdılar, 29 Ekim’de... Beğenmedikleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı habire değiştirirlerken, papa heykelinin önünde, Avrupa Birliği Anayasası’na hangi gün imza attılar, 29 Ekim’de... Lozan zafer filan değil derken, cumhurbaşkanlığı seçimini hangi gün yaptılar, Sevr’in yıldönümünde, 10 Ağustos’ta... 28 Şubat’tan yargıladıkları komutanlara hangi gün müebbet verdiler, şeriatçı 31 Mart ayaklanmasının yıldönümünde... Güya 12 Eylül darbesinin panzehiri olarak pazarladıkları yetmez ama evet referandumunu hangi gün yaptılar, 12 Eylül’de... Seviyorlar zamanlamayı.)

★

Fethullah Gülen öldü, tık, o gün, Abdullah Öcalan hortlatıldı.

★

Yeni açılım başlatıldı, tık, CHP operasyonları başladı... Ve, eşzamanlı tesadüfler silsilesinin tesadüfüne bakın ki, tık, bahis ve şike davası açıldı.

Bahis meselesine adı karışan futbolcuların, futbol kulüplerinin ve hakemlerin yayınlandığı gün, tık, CHP iddianamesi açıklandı.

★

(Dikkat ederseniz, işlerine gelmediğinde habire zamanlama manidar diyenler, işlerine geliyorsa, manidar zamanlamalardan hiç bahsetmiyorlar.)

★

Mevzu’bahis futbolsa gerisi teferruattır.

Herkes bu memleketi, taraftarı olduğu futbol kulübü kadar sevse, futbola kafa yorduğu kadar memlekete kafa yorsa, sorun kalmayacak aslında.