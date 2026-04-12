Kayserisporlu futbolcular oynamaya çalışıyorlar. Norveç’ten teknik adam getiriyorlar. İyi güzel de adamın elindeki malzeme bu. İki takım arasında müthiş bir kalite farkı var. Bu futbolu oynarsınız-oynarsınız ama bu kalite farkı öyle yerlerde meydana çıkar ki bir taraf maçı alır, diğer taraf kaybeder.



Kante’nin vuruşu çok güzel. Peki, kalecinin yiyişi güzel mi? Değil. Normal bir kalecinin çıkarması lazım. Ama bu kaleci geçen hafta 70 metreden gol yedi, “25’ten yese ne olur?” dersiniz bana belki.



Mesela bir üçüncü gol var. Defans adamı yüzü kornere doğru, arkadan rakibi bastırıyor. Sol taraftaki kaleciyi de tam görmüyor. Geriye top bırakıyor kaleciye doğru. Fenerbahçeli oyuncu da araya giriyor, hiç zorlanmadan golünü atıyor. Aslında Fenerli oyuncu bile o pozisyonu beklemiyordu. O bile şaşırdı. Ama dedi ki içinden: “Bunu bana Allah gönderdi, ben de gol yapayım.”



Kayserispor ancak şöyle olabilirdi: Maçı götürüp, 0-0 veya 1-0 mağlup götürüp, 80. dakikaya girerse belki işi bitirebilirdi. Ama o kalitede değiller.



Gecenin golü Archie Brown’ın getirip, Talisca’nın attığı gol: Tam bir kalite. O ufak bir fark değil, bayağı büyük bir fark.



Top Kerem’e gelirken arka çaprazdan Talisca’nın girdiğini gördü ve ona doğru çıkardı ve o da golü yaptı. İşte bu pozisyonlara ‘asist’ deniyor. Yoksa haybeye ortalanınca gol atanlara asist deniyor, onlar asist değil, haybeye yurttan sesler.



Galatasaraylılar dün gece “Acaba Kayseri bir şey yapar mı?” diye bekledi. Ama Kayserispor’da o vitamin yoktu. Fenerbahçe rahat rahat üç puana kavuştu. Tabi herkes artık bundan sonra Galatasaray-Fenerbahçe derbisine odaklanmış durumda.



Maçta iki tane pozisyon var. Biri Kayserili oyuncu, Guendouzi’ye bir kafa hareketi yaptı, hani göstermelik mi yaptı, yoksa hakikaten darbe var mı Digiturk’ün çekimine göre bunun için bir şey söylemek çok zor. Zaten maçın çekimi bir rezalet.



Kayserili oyuncuların penaltı istediği bir pozisyon var. ‘Elle kola oynama mı, çarpma mı?’ onu da doğru dürüst göremedik.



Bu kadar para alıyorsunuz naklen yayın için, bu tip maçlarda maç seyrederken emin olun midemiz bulanıyor. Hani otobüse binersin de devamlı viraj-viraj gidersin ya miden bulanır, aynen öyle. Bir tarafta pozisyon oluyor, 5 dakika sonra geliyor. Alakasız pozisyonlar gösteriliyor. Kameraları sanki bahçe sulayan hortum gibi kullanıyorlar. Neyimiz doğru ki?



