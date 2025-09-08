Eskiden milli maçları anlatırken hem ustalarımız hem de bizler için vazgeçilmez bir cümle vardı: ‘Maalesef top ağlarımızda!’ Dün akşam tam olarak o yıllara döndük. Bu işin bir faturasının olması lazım. Kendi evinde bir çuval dolusu gol yenir mi?

İspanya ile aramızda oyun olarak inanılmaz fark var. Bunu gördük, yaşadık ve anladık ama en azından mücadele etmeliydik bence. Uğurcan ilk devre kritik iki kurtarış yapmasa devre 5-0 bitecekti neredeyse. Montella, gerçeklerle yüz yüze geldi. İsterseniz çift katlı otobüs çekin ceza sahasının çevresine veya duvar örün her yere, bu takıma karşı savunma yapmak çok zor.

Çabuk pasları ve bireysel yetenekleri ile mutlaka boşluklar bulacaktı İspanya. Pedri ve Merino’nun iki golüne engel olamamıştık ilk devre. Bulgaristan maçında ilk devre 3 atıp durmuşlardı ama bizim maçın ikinci yarısında bu düşüncede olmadıklarını hemen gördük. Dördüncü golü yine ani atakta yedik. Bu kez Torres atmıştı.

“Tamam rakip güçlü iyi pas yapıyorlar falan filan da siz de biraz mücadele edin kardeşim” derken Merino’yu dün gecenin gol kralı yaptık. Aynaya bakıp soruyorduk ya “Bizden daha güçlü takım varsa çıksın ortaya” diye! Hani yıldızlarımız vardı? 6 oldu 6! Pedri’yi yine durduramadık. Şimdi sormak istiyorum: Dün akşamki çok kötü oyunu ve 0-6’lık mağlubiyeti bir Türk teknik direktör alsa bu koltukta oturabilir mi? Bence maçtan sonra gönderirlerdi. Ne yapacağız bu yüz kızartan mağlubiyeti? Sineye çekip “Bu takım Dünya Kupası’na gidecek ve kupada iddialı olacak” masalını mı dinleyeceğiz?