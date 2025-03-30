Hayaller, idealler, çözülmelerle ilişkilendirilen Neptün 30 Mart-22 Ekim tarihleri arasında Koç burcunda seyredecek. 22 Ekim 2025’te bir müddet için Balık burcuna dönecek, 26 Ocak 2026’da artık tamamen Koç burcunda hareket etmeye başlayacak.

NEPTÜN NELERLE İLİŞKİLENDİRİLİR?

Neptün, mitolojideki Poseidon ile ilişkilendirildiği için denizleri ve okyanusları temsil eder. Dünya Astrolojisinde denizlerin yanı sıra doğal gazı, petrol ve petrol rafinerilerini yönetir. Modern astrologlar Neptün’ü ruhsallıkla, maneviyatla bağdaştırırlar. Dünyevi ihtiyaçlardan ve maddiyattan çözülüp, ilahi olana yönlenmekle, evrenle bütünleşmekle ilişkilendirirler. Sanat, müzik ve hayal gücüne dayalı mesleklerin yöneticisidir. Yardımseverlik, hayır işleri, vicdan ve merhamet Neptün doğasındadır. Uzlaştırıcı, barıştırıcı, sakinleştirici ve yatıştırıcı bir doğadadır. Ayağı yere basmayan idealizm, ütopik eğilimler, gerçekleri görmezden gelmek Neptün’ün gölge yönüdür. Diğer jenerasyon gezegenleri olan Plüton ve Uranüs gibi, Neptün’ün burç değiştirmeleri alışıldık fikir ve görüşlerin, finansal ve politik sistemlerin dalgalanması, çözülmesi ve dağılmasıyla eş zamanlılık gösterebiliyor. Astroloji Okulumuzda derslerde öğrencilerime sıkça söylediğim gibi: “Uranüs ani şoklarla sarsar, Neptün çözer ve dağıtır, Plüton yıkar ve yeniden yapılandırır.” Olumsuz yüzünde gizli komplolar, isyana teşvik, sahtekarlık ve dolandırıcılık, tüm yasadışı işler, paravan şirketler, kayıplar ve fuhuşla ilişkilendirilir. Diğer gezegenlerle olumsuz açıları çöküşe, yıkıma, kaotik durumlara, dayanıksızlığa, kararsızlığa, sebatsızlığa, skandallara, dürüstlük dışı davranışlara, suçlu veya kurban olma arasında çeşitli varyasyonlara sebep olur.

KOÇ BURCU NELERLE İLİŞKİLENDİRİLİR?

Yenilikler ve girişimlerle alakalıdır. Bu burçtan gezegen geçişleri yeni şeylere girişim yapma arzusunu tetikler. Koç maceracı, rekabetçi bir ruha sahiptir. Öncüdür, inisiyatif alma kabiliyetini ön plana çıkartır. Liderlik pozisyonları elde etme becerisini temsil eder ve yönetimle ilgili alanlara yöneltici bir enerjisi vardır. Uzun yörünge çizen gezegenlerin Koç burcundan geçiş dönemlerinde inisiyatif alma, seçimlerini bireysel olarak yapma ve net bir şekilde ortaya koyma, her zaman olmadığı kadar cesaretli ve kararlı hareket etme, risk alma, hakkını arama eğilimi vurgu kazanır. Birlikte hareket etmekten ziyade, tek başına hareket etme arzusu belirginleşir. Bu durum, bazı zamanlarda iş birliklerinin, ortaklıkların bozulması olarak yansıma bulabilir. Fazla düşünmeden eyleme geçme potansiyeli güçlüdür. Bu burçtan yoğun geçişler varsa askeri konular, savunma konuları vurgu kazanabilir. Makineler ve metallerle, ısıyla ilgili işler, askerlik, sporculuk Koç burcu doğasındadır.

TARİHSEL AÇIDAN BAKILDIĞINDA

Tarihsel olarak, Neptün’ün Koç burcundan geçişi isyanlar, ayaklanmalar ve haçlı seferleri ve imparatorlukların ve ulusların dağılması, özellikle de iç savaşlarla çakışır. Önümüzdeki dönemde Koç burcundan geçecek olması, öncekilere benzer şekilde uluslarasın dağılması ve iç savaşlara gebe gözükmektedir. Üstelik bu seferki geçişi esnasında Satürn ile de birleşmektedir. Yani şartlar hayli sıkışık ve zorlu olacaktır.

KOÇ’TAN BİR ÖNCEKİ GEÇİŞ

Neptün’ün Koç burcunda olduğu son zaman ise 1861 ile 1875 yılları arasındaydı. Amerikan İç Savaşı Neptün Koç burcundayken 1861 ile 1865 yılları arasında gerçekleşti. Amerikan İç Savaşının başladığı 12 Nisan 1861’de Neptün Balık burcunun son derecesindeydi, hemen ertesi gün 13 Nisan 1861’de Koç burcuna girmişti. Aynı dönemde Uranüs İkizler burcundaydı. İç Savaş ülkeyi kuzey ve güney olarak böldüğü, eyalet yetkileri ve köleliğin kaldırılması için savaştığı dönemdi.

BU GEÇİŞİNDE NELER OLABİLİR?

Neptün, diğer ağır hareket eden gezegenlere nazaran daha yumuşak bir enerji atmosferi oluşturabilir, ama bu sadece görünürde kalabilir ve bu açıdan aldatıcı da olabilir. Neptün, kararsızlık, belirsizlik, karmaşa ve kaos ile de alakalıdır. Neptün’ün geçiş yapacağı Koç burcu eril, aktif, inisiyatif almaya yöneliktir. Kararlılığı ve netliği ifade eder. Çözücü enerjisiyle ifade ettiğimiz Neptün’ün Koç burcu gibi liderliği, alanında lokomotif olmayı ifade eden bir burçtan geçişi dönemi, nesiller boyunca var olan kurumların çöküşü veya ciddi şekilde zayıflatılmasına işaret ediyor olabilir. Örneğin Birleşik Krallık, üniter bir parlamenter demokrasi ve anayasal monarşidir. Neptün’ün Koç burcundan geçişi döneminde bu yönetim biçiminin zayıflaması, çökmesi ve değişmesini görebiliriz. Diplomasi ve uluslararası ilişkilerdeki eski kuralların geçerliliğini yitirmesi, başarısızlıkların artması, siyasi kutuplaşma ve kaos ortamı oluşturabilir. Askeri sistemlerde ve stratejilerde de önemli değişiklikler görülebilir. Dinler ve inançlar konusundaki krizler, dini mekanlarla veya kurumlarla ilgili skandallar artabilir. Astrolojide ruhsallıkla ilişkilendirilen Neptün’ün Koç burcuna geçişi spiritüel konularda daha aktif olunmasına işaret edebileceği gibi, agresyon yaşanmasına ya da spiritüel konularda yanıltan sahte guruların artmasına sebep olabilir.

HANGİ ÜLKELER ETKİ ALACAK?

Kadim astroloji alimlerine göre İngiltere, Fransa, Almanya, Polonya Avrupa bölgesinde bulunan Koç burcu kapsamına giren ülkeler arasında yer alıyor. Ortadoğu’da bulunan ülkeler ise Filistin, İran, Suriye, Lübnan ve Irak. Azerbaycan da Koç burcu ile bağdaştırılıyor. Koç burcu gibi liderliği, lokomotif olmayı anlatan bir burçtan Neptün’ün geçişi, bu ülkelerde yönetimlerin ve rejimlerin çökmesine veya değişmesine işaret ediyor olabilir.

TÜRKİYE ASTROLOJİ HARİTASI

Neptün’ün Koç buru geçişi Türkiye astroloji haritasının yöneticileri temsil eden 10.evine iz düşüyor. 10.ev ülkenin dış imajı, prestiji, yönetilme tarzı, yönetenlerle, geleceğe yönelik hedefleriyle ilişkilidir. Neptün’ün Koç burcundan geçmeye başlaması, bu konularda kararsızlık ve belirsizlikleri, çözülmeleri işaret ediyor olabilir. Neptün’ün bir önceki Koç burcu geçişi 1861-1875 yılları arasında olduğundan, henüz 101 yaşında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle bir geçişi ilk kez yaşayacak. Neptün’ün Koç burcuna geçişinin hemen ardından haritamızda tetikleyeceği derecede bulunan bir gezegen yok. Ama ilerleyen zamanlarda ülkemiz haritasının 4.evinde 7 derece Terazi’de bulunan Mars tetiklenmeye başlayacak. Bu da ilk başta iç huzur ve iç güvenlik konularında, askeri ve polisiye konularda dikkatli olmamız gereken bir sürece işaret ediyor.

FED HARİTASI TETİKLENİYOR

Koç burcuna geçtiğinde Neptün’ün tetiklediği haritalardan biri FED astroloji haritası olacak. FED astroloji haritasının tepe noktasına iz düşen Neptün, bu organizasyonun hedefleri veya geleceği konusunda ya da yöneticileri veya üst mercilerle ilişkileri konusunda kararsızlık, belirsizlik veya çözülme gibi riskleri beraberinde getiriyor.

CUMHURİYETÇİ PARTİ TETİKLENİYOR

Cumhuriyetçi Parti astroloji haritasının Güneş derecesi de Neptün’ün Koç burcuna geçişiyle birlikte tetikleniyor. Güneş bir parti astroloji haritasının kalbini, merkezini, ama aynı zamanda yöneticisini ifade eder. Neptün transiti ise çözücü, belirsizlik ve kararsızlıkla, müphem ve skandal yaratabilecek olaylarla ve durumlarla alakalıdır. Bu yıl başlayan transit önümüzdeki yıl da etkili olacak. Haliyle, partide çalkantılar, değişiklik arzusu devreye girebilir.

RESESYON KAPIDA!

25 Mayıs’ta Satürn de Koç burcuna geçecek ve Koç noktasıyla kavuşum yapacak. Tam kavuşumda olmasa da Neptün ile yakın derecelerde ilerlemeye başlayacak. Bu da gelmekte olan resesyonu hızlandıracak. Yaz aylarında bugünden çok daha fazla resesyonu konuşuyor olacağız.

NEPTÜN KOÇ NOKTASINDA

Neptün Koç Noktası üzerinde olduğunda, insanoğlunun manevi manada gerçek doğasını fark etmesi, sadece fiziksel bedeniyle sınırlı olmadığına ve ruhsal sonsuzluğuna uyanması, böylelikle evrensel olanla bütünleşmesine imkân tanır. Evrimleşme ve kozmik kanunlar üzerinde üst boyutlardan gelen bilgiler, insanın esas doğasının gerçeğiyle ilgili uyanış zamanıdır. Neptün, görünenden çok görünmeyenle ilişkilidir. Bir nevi kozmik anten gibidir ve evrensel bilgilerin bize doğal olarak akmasına aracı olur.

16 VE 17 NİSAN’I DEĞERLENDİRİN!

Neptün Koç noktasında ilerlerken, bu dereceye 16 Nisan’da varacak olan Merkür’ün Neptün’ü tetiklemesiyle ve 17 Nisan’daki tam kavuşumuyla birlikte yeni ve yaratıcı fikirler, ilhamlar aklımızda daha aktif bir şekilde dolanmaya başlayacak. Zihnimizin ve hayal gücümüzün tetiklenmesine sebep olacak bu kavuşum, imgeleme çalışmaları yapmak, ruhsal çalışmalar yapmak için çok uygun bir zamana işaret ediyor. Geleceğe yönelik ideallerimiz ve projelerimiz üzerin düşünebilir, konuşabilir, yazabiliriz.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA BAKIŞ

Gelelim önümüzdeki haftaya… Venüs ve Merkür’ün Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda olacağı hafta geneli iş birliği içerisinde olumlu gelişmeler yakalama şansı veriyor. 1 Nisan ve 4 Nisan tarihleri bu açıdan çok verimli. Satürn ve Uranüs arasındaki olumlu açı da hafta boyunca etkili olacak. Bu olumlu açı, eski ve yeniyi bir araya getirebilmeye, yenilenmeye yönelik güzel bir enerji atmosferi oluşturuyor. Mars’ın da bu ikiliyle olumlu açıları, yenilenme ve değişim yönünde girişimciliği destekleyen bir haftada olacağımızı gösteriyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki olumlu açı da hafta genelinde yapacağımız işlerde etkili pozisyondaki kişilerden, otorite temsilcisi figürlerden, yöneticilerden, amir veya müdür pozisyonu kişilerden destek bulacağımızı gösteriyor. Alışverişler ve yatırımlar açısından da güzel fırsatlar yakalayabiliriz. Retro Venüs’ün Mars ile uyumlu açıda olacağı hafta genelinde özel ilişkilerimizde de güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Daha önce sorun yaşadığımız ilişkilerimizi düzeltme şansı bulabiliriz. Tamamlanmamış, daha önce yarım kalmış ilişkilerin tekrar gündeme gelmesi ve iyileştirilmesi için olumlu bir atmosfer oluşabilir.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi sabah saatleri bizi ego ve güç çekişmelerine çekebilir, farkında olalım. Karşılıklı anlayış ve empati ile pek çok sorunu çözebiliriz. İlişkiler açısından kadersel gelişmelere de açık olduğumuz gün geneline, iş birliği içerisinde olmak, paslaşmak ve paylaşmak kazandıracak.

Salı sabah saatlerinde olumlu bir enerji akışı var. Öğle sonrasındaki saatlerde programımızda sürpriz ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Akşam saatlerinde ilişkiler ve iletişim daha rahat akacak. Sevdiğimiz insanlarla bir araya geleceğimiz programlar yapabiliriz.

Çarşamba günü iletişime geçmek, önemli bilgiler aktarmak, duyurular yapmak açısından uygun gözüküyor. Günün ikinci yarısında yenilik ve girişimcilik isteyen işler hakkında bilgi paylaşabilir, cesaretli konuşmalar yapabiliriz. Gece saatleri bilgi ve ilim konusunda genişleme veya paylaşılanların geniş kitlelere ulaşması şansını sunuyor.

Perşembe öğle sonrasından itibaren gecikmeler, engellenmeler yaşayabiliriz. Akşam saatleri civarında ilişkilerde türbülanslar yaşayabiliriz. Gece saatlerinde iletişim stresli akabilir, anlaşmazlıklar kendini gösterebilir.

Cuma sabah saatlerinde iletişimde kadersel gelişmelere açık olacağız. Aynı idealde ve fikirde olduğumuz kişilerle bir araya gelebiliriz. Fikir ve görüş alışverişi yapabiliriz. Eski ve yeniyi bir araya getirebilmeye, yenilenmeye yönelik güzel bir enerji atmosferi oluşuyor.

Cumartesi sabah saatlerinde ilişkilere dikkat! Ama günün ikinci yarısı ilişkiler açısından daha verimli. Öte yandan, sınır dışına taşmış durumda olan Ay ve Mars’ın kavuşumu, ekstrem olaylara ve gerginliklere, sıcak ve ateşli gelişmelere işaret ediyor olabilir.

Pazar sabah saatlerinde güzel ve ılımlı bir atmosfer yaratabilir, sevdiklerimizle güzel zamanlar geçirebiliriz. Günün ikinci yarısında yapacağımız işlerde destek bulabiliriz. Özel ilişkilerimizde de güzel gelişmeler yakalayabiliriz.