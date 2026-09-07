Son dönemin popüler şarkısındaki gibi: “Ta ki seni görene kadar olanlar oldu, esirin oldum...” Filenin Sultanları bu toprakların gururu oldu, biz de onların esiri olduk. Türk kadınının, cumhuriyet kadınının, Atatürk’ün kızlarının neler yapabileceğini herkese gösterdiler. Önünüzde saygıyla eğiliyoruz kızlar. İyi ki varsınız. Türkiye’yi voleybol ülkesi yapıp, hepimizi peşlerinden koşturdular, duruşlarıyla da örnek oldular. Avrupa’nın en büyüğü üst üste ikinci kez Türkiye. Eda Erdem’in deyimiyle Avrupa’nın başkenti voleybolda artık İstanbul. Biz alışkın değiliz böyle şeylere. Türk spor tarihinde bir takım sporunda Avrupa şampiyonu olan tek milli takımımız onlar olmuştu 2023’te... Şimdi ünvanlarını koruyarak bir kez daha bunu başardılar. Söylemesi kolay ama yapması öyle değil işte. Tarih yazmak deyiminin vücut bulmuş hali bizim kızlar. Bir gün geriye dönüp baktığımızda “Vay be bizim nasıl bir milli takımımız varmış” diyecek bizden sonraki nesiller. Biz de genç kuşaklara anlatacağız Eda’ları Vargas’ları...… Rakip İtalya. Dünya 1 numarası son Olimpiyat ve dünya şampiyonu. Gerçi Tayland’da o dünya şampiyonluğu finalde ellerimizden kayıp gitmişti ama bu kez kızlar buna izin vermedi. Santarelli’nin müthiş yönetimi, dünyanın şu an için açık ara en iyi voleybolcusu Melissa Vargas’ın varlığıyla iki kez geri düşsek de İtalya gibi bir takım karşısında geri adım atmadık. Kaptan Eda Erdem’in kritik anlardaki tek ayak hücumları, Zehra’nın blokları, Hande’nin hırsı, Elif’in kusursuz idaresi ve x faktör Derya ile tarihi zafere uzandık. Kaybettiğimiz setlerde ne kadar dibe vurduysak final setinde o kadar kusursuzduk. Bu gurur Atatürk’ün kızlarının bu gurur Türkiye’nin. Yine, yeni, yeniden şampiyon TÜRKİYE!