Galatasaray futbol takımı, köpeksiz köyde değneksiz geziyordu Türkiye’de. Biraz Fenerbahçe var. Diğerleri yok. Zaten ikisi basını da korkutmuşlar, federasyonu da hakemleri de. Sanki Türkiye’de bir halt yapıyorlar ve hava yapıyorlar. İşte gördünüz. Geçen sene bu Galatasaray, Young Boys’a elendi, Şampiyonlar Ligi’ne gidemedi. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitti, tonlarca para attılar. Büyük paralarla futbolcu almakla takım olamazsınız. Takım olmak için yönetimin, teknik adamın, futbolcuların hepsinin aynı düşüncede birleşmeleri lazım. Frankfurt takımı çok mu iyi bir takım? Hayır. Ama bir şekilleri var, bir sistemleri var, onu oynuyorlar. Önce Okan’a soruyorum: Kardeşim senin alışmış bir düzenin var, mesela çift stoperin var Abdülkerim ve Sanchez. Ya Okan, kalecin yeni, onu oynatıyorsun. Birbirlerini tanımıyorlar. Bakma sen kaleci Trabzon’dan geliyor ama onun orada konuşulan Türkçe ile İstanbul’da konuşulan Türkçe farklı. Haliyle Galatasaray’da konuşulan Türkçe de farklı olacak. Çünkü bu üçlüyle anlaşamayacaklar.

İki tane santrforun var birisi Icardi, biri Osimhen. N’oldu? İkisi de sakatlandı. Biri sakatlıktan yeni çıktı. Kırkpınar’da başaltı güreş yapabilir Icardi. Öteki de sakat. Kime mahkum oldun? Barış’a. Mahkum olduğun Barış’a parasını vermedin. Onlara kepçeyle verdin, Barış’a kaşıkla verdin, hadise çıktı. O Barış da İlkay’ın attığı topta dağlara taşlara vurdu. Barış Alper de biraz haddini bilecek. Bizim Türkiye’de kimse haddini bilmiyor. Kabahat hep karşıda. Mesela o Türk çocuğu var, Can Uzun adında, bize gol attı. Top yandan geliyor Can Uzun’a...… Can Uzun’un sırtı Galatasaray kalesine dönük. Topu istop ediyor, sonra dönüyor uzun uzun. Sonra uzun uzun vuruyor, gol atıyor. Peki, Galatasaray defansının ortası ne yapıyor? Onlar da Uzun’u uzun uzun seyrediyor. Eee orası Şampiyonlar Ligi. Burası Türkiye Süper Ligi. Aslında hep öyle diyoruz, neyi Süper Lig anlamıyorum. “Türkiye’nin Dandik Ligi” desek daha doğru olur. Bakıyorum hakeme de sallayamayacaklar. UEFA merkezini de basıp hakemleri de şikâyete gidemeyecekler.

Bu paraları Şampiyonlar Ligi için verdiniz. Eğer Şampiyonlar Ligi’nden eleneceksiniz niye bu paraları verdiniz? Galatasaray camiasının içinden bile bu yapılan işlerin yanlış olduğunu söylüyorlardı. Ama bazı Galatasaraylılar, “İçimizdekiler İrlandalılar” diye cevap verdiler. Bakalım İrlandalılar mı haklı çıkacak diğerleri mi?