Batı ülkeleri, Türkiye’ye ve ulusçuluğa yönelen Arap ülkelerine karşı sürekli Kürtleri kullandılar.

1918-1938 yılları arasında, Anadolu’da 12 Kürt ayaklanması baş gösterir.

İstiklal Savaşı sırasında, dış kaynaklı ve din motifli 60 gerici ayaklanma olur.

★★★

İstanbul’un işgal dönemidir.

İstanbul’daki İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Sir A. Calthorpe, 1919’da Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a gizli bir rapor gönderir:

“Binbaşı Noel, Kürt şefleriyle görüş birliğine varırsa, bundan büyük faydalar sağlayacağını söylüyor...

Kürtler henüz Mustafa Kemal’e karşı ayaklanmadılar ama Noel bunu başaracağından emin.”

★★★

Kimdir bu Noel?..

Adı, Edward William Charles Noel’dir.

1886’da doğmuş bir İngiliz istihbarat subayıdır.

İstihbarat görevine, Hindistan’da başlar ve daha sonra İran’a gönderilir.

İran’da, bölgedeki etnik yapı üzerine çalışır.

Kürtçe öğrenir.

★★★

1918’de, Bağdat’a görevlendirilir.

Kısa bir süre sonra İstanbul’a çağrılır.

Yeni görevi, İngiliz desteğinde bir Kürdistan devletinin kurulmasıdır.

Kürtleri, Mustafa Kemal Paşa’ya karşı ayaklandırmak için çalışır.

★★★

Kilit noktalara, Nakşi Kürtleri yerleştirecek kadar bilgi sahibidir.

★★★

4 Eylül 1919’da, Mustafa Kemal Paşa Sivas Kongresi’ni toplayacaktır.

İngiliz Ajanı Noel, Elâzığ Valisi Ali Galip’le birlikte Kongre’yi basma girişiminde bulunur.

Amaç, İngiltere’nin isteği doğrultusunda Millî Mücadele’nin önlenmesidir.

Ancak, başarısız olur ve Türkiye’den kaçar.

★★★

Mustafa Kemal Paşa, 1919’da Sivas Kongresi’nde yaptığı konuşmada şunları söyler:

“İngilizlerin amacının, Kürtlere Kürdistan kurma sözü vererek onları aleyhimize ve bize karşı suikast düzenlemeye yöneltmek olduğu anlaşılmış, karşı önlemler alınmıştır.”

★★★

Binbaşı Noel, oldukça etkilidir.

1919 ortasında, Londra’ya bir rapor yazar.

Raporda, çizdiği meşhur Kürdistan haritası vardır.

Kürdistan haritasında; Hatay dahil olmak üzere, Kahramanmaraş, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve güneyi “Büyük Kürdistan” olarak yer alır.

★★★

Binbaşı Noel’in haritası, o denli meşhurdur ki...

10 Ağustos 1920’de, Türklerin idam fermanı Sevr Antlaşması haritasıyla örtüşür.

★★★

Noel’in haritası, o denli ünlüdür ki...

Kuzey Irak’ta Barzani yönetiminin haritası budur.

PKK terör örgütünün sözde Kürdistan haritasının tıpkısı.

★★★

Noel’in haritası, o denli ünlüdür ki...

ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi haritası, Noel’in haritasıyla uyumludur.

★★★

Gel zaman git zaman...

Katolik dininin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa, Irak’ı ziyaret eder.

8 Mart 2021’de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesine, Erbil’e gider.

Barzani Yönetimi, Papa’nın ziyareti şerefine hatıra pulu bastırır.

Tesadüfe bakın ki...

Bu meşhur pulda, ünlü Noel’in haritası vardır.

Sonunda, Papa bile Noel haritasından nasibini alır.

★★★

Noel, haritasının gerçekleştiğini göremeden 1974’te ölür.

Ölümünden 51 yıl sonra, 2025’te çizdiği haritanın iki halkası tamamlanır.

Kuzey Irak ve Kuzeydoğu Suriye...

★★★

İşte, bu nedenle “Terörsüz Türkiye” açılımında, PKK’nın silah bırakma süreci Suriye’deki PYD/YPG’yi kapsamaz.

Gerçi, PYD/YPG istese de silah bırakamaz, dağılamaz...

Çünkü, ABD ve İsrail istemez.

★★★

Noel’in haritasını, kutsal bir emanet olarak görenler...

“100 yıldır devlet hakkımız engellendi” derler.

Sevr’in çöpe atılışını kabullenmezler.

★★★

Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni hazmedemeyenler ise...

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 1923’te açılan bir parantez olduğunu” söylerler.

★★★

Sevr’i hayal edenlerle, Cumhuriyet’i kabullenmeyenlerin hedefi bir noktada kesişir...

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yok olması...

★★★

PKK terör örgütünün silah bırakma çağrısında, İmralı’daki terörist başının önemli notu neydi?

“PKK’nın kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir.”

★★★

ABD Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA) Orta Doğu Direktörü Graham Fuller, 1990’da ne söylemişti?

“Kemalizm bitti...

Bu nedenle, kendisine entelektüel güven duyan Türkiye, İslam’ın günlük yaşamdaki yerini almasını yeniden düşünmelidir.”

★★★

Hem PKK’nın hem de Fuller’in ortak hedefi nedir?

Anayasa’nın değiştirilmesi...

Atatürk’ün, anayasa dışına itilmesi ve federal yapının önünün açılması.

★★★

Sonrası kolay...

Noel’in haritasının Türkiye ayağı...

★★★

İşte, Noel’in 106 yıl önce başımıza açtığı bela budur...

Sırada İran ve Türkiye...