“Güzel Türkiye’miz artık garip olaylarla dolu bir ülke haline geldi” diyoruz ya... İşte bunun bir örneği daha:Memlekette her şey kıtlaştı, bir tek “Fezleke” bollaştı! Fezlekeler, halkın çıkarını koruyup, iktidardan hesap soran muhalif milletvekillerinin bir çeşit “Celladı” gibi... Fezlekeler Meclis’te kabul gördüğü an milletvekillerinin dokunulmazlık zırhı kalkıyor, kendilerini bir anda hâkim karşısında buluyorlar. Sonra gelsin hapis! Sen misin halkın hakkını savunan? Selahattin Demirtaş öyle hapse girdi. 10 yıldır bir hücrede çile çekiyor! ★★★ CHP’nin seçilmiş gerçek Genel Başkanı Özgür Özel’in geçen gün çıkıp “Benim 55 fezlekem var” demesi “Vay canına! Ülkemiz ne hale gelmiş!” diye herkesi şaşırttı. Elli beş! Dile kolay bu! Üstüne öyle dosya yığdırmışlar ki, Özgür Özel “Dokunulmazlığım kaldırılırsa 200 yıl ceza alabilirim” diye hesap yapıyor. 200 yıl... Özgür Özel’in ömrüne sığmaz! Fakat o buna rağmen yılmıyor, hem iktidarın hizmetindeki Kayyum Başkan Kılıçdaroğlu, hem de iktidarla mücadeleyi kıyasıya sürdürüyor. Her gittiği ilde ve ilçede büyük kalabalıklar heyecanla dinliyor onu... Enerjisini gerçekten takdir etmek lâzım. ★★★ Fezleke dosyalarının bir bölümü Antalya’dan çıktı. Bunları hangi büro hazırladı, biliyor musunuz? “Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu” Ana muhalefet partisi liderinin kürsüde konuşması terör suçu sayılmış. Adamın elinde silah mı vardı? Makineli tüfek mi vardı? El bombalarıyla mı donatılmıştı? Hayır, elinde sadece mikrofon vardı... Bu fezlekelerde bir acayiplik yok mu? ★★★ Hatırlayalım. Mayıs ayında yargı “Mutlak butlan” diyerek Özgür Özel’i Genel Başkanlık koltuğundan etti. Yerine yüreğindeki kin ve nefret gözlerinden okunan, kişiliği değişmiş Kılıçdaroğlu’nu oturttu. Ana muhalefet partisinin liderini seçim sandığı değil mahkeme belirledi. Bizim demokrasimiz (!) böyle işte! Şimdi aynı Kılıçdaroğlu çıkmış: “Fezlekeler genel kurula gelirse ‘EVET’ oyu veririz!” diyor. İnanılır gibi değil. Eski arkadaşlarına karşı duyduğu nefret ne kadar büyükmüş meğerse! İktidara hizmet için ne yapacağını şaşırdı muhterem... Bir muhalefet liderinin dokunulmazlığını, kendi partisinin eski genel başkanı (Kayyum Kemal Kılıçdaroğlu) AKP+MHP milletvekilleriyle el ele tutuşup birlikte kaldıracak! Bu, CHP’nin ayağına kurşun sıkmaktır!Kılıçdaroğlu böyle bir şeyi kendine nasıl yakıştırıyor? Bunu düşman yapmaz yahu! ★★★ Bir süre önce yeni tezkereler de Meclis’e ulaştı ve hemen Karma Komisyon’a havale edildi. Anlayacağınız bir değirmen dönüyor, muhalefeti öğütmeye çalışıyor.Peki, o değirmenin suyu nereden geliyor? İktidarın çeşmesinden mi? Bunu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sormuşlar. Ne demiş biliyor musunuz? “Fezleke meselesi bambaşka bir siyasi oyunun kapısını açarmış!” Vay canına! Demek ki “oyunmuş” bu... Biz ise “hukuk” sanıyorduk! Ne kadar da safmışız! Fezleke ve adaletin terazisi! Halkın hakkını savunarak iktidardan hesap soran milletvekillerinin başında büyük dert olan bu “FEZLEKE” kelimesi nereden geliyor. “Fezleke” Arapça kökenli bir sözcüktür. “Özet, Hülasa” anlamına gelir. Yani bir soruşturmanın kısa özeti. Fakat... Bizim güzel memleketimizde artık muhalif milletvekillerine açılan her dosyanın özeti aynı: “Sus, otur oturduğun yerde, fazla konuşma!” Aritmetik gayet basit. AKP’nin oylarına MHP’nin oyları da eklenince, bir de buna Butlan Başkan Kılıçdaroğlu’nun milletvekilleri dahil olunca kapak ardına kadar açılıyor. Düğmeye basıldı mı, dokunulmazlık kalkıyor, geriye bir tek soru kalıyor: Ne zaman? İşte iktidar “O silkeleme zamanını bekliyor” Adaletin terazisi gücün eline geçince tartı hep aynı tarafa eğiliyor! GÜNÜN SÖZÜ Allah hak ve adaletle idare edenleri sever (Kur’an-ı Kerim)