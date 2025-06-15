11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşen dolunayın uluslararası ilişkilerde yaratacağı büyük gerginlikten, Orta Doğu’da savaş rüzgarları eseceğinden, Netanyahu ve Trump’ın bu konuda başrol oyuncuları olacağından ve İran’a saldırı olasılığından geçtiğimiz haftanın köşe yazısında ve Sözcü televizyonundaki yayında bahsetmiştim. Aslında, Donald Trump’ın Başkanlık yemini öncesinde yaptığım YouTube yayınında ve Ocak ayında yazdığım köşe yazımda belirttiğim üzere, İran için Haziran ayında tetiğe basılacak olduğu astroloji haritalarında belirgin bir şekilde görülebiliyordu. 12 Haziran’da yaptığımız son YouTube yayınında tüm bahsettiklerimi detaylı bir şekilde tekrar anlattım. Ekonomiye ve piyasalara yönelik önümüzdeki haftayla ilgili bazı tahminlerde bulundum https://www.youtube.com/watch?v=jH5vTayY6a4&t=492s

HAZİRAN AYINI BEKLİYORDUM

Güneş Dönüşü olarak tanımladığımız yıllık haritası 13 Haziran’da aktif olan Trump’ın 11 Haziran’da aktif olan Mars Dönüşü olarak tanımladığımız harekete geçirici olmayı ifade eden astroloji haritasında sert ve şiddetli olayların içerisinde yer alabileceği, Netanyahu ve İsrail haritalarında da benzer etkilerle birlikte 11 Haziran ve 13 Haziran’da savaş atmosferinin tetikleneceği de görülmekteydi. 11 Haziran dolunayı için Donald Trump’ın dolunayı demiştim, çünkü doğum haritasındakine yakın derecede gerçekleşen bir dolunay söz konusuydu. Aşağıdaki haritada bahsettiğim göstergeler işaretlenmiş halde görmektesiniz.

MARS DERECELERİ PİŞTİ!

Daha evvelce de altını çizdiğim gibi, Trump ve Netanyahu’nun haritasında Mars aynı Zodyak derecesine, 26 derece Aslan’a iz düşmektedir. 11 Haziran dolunayında Mars 26 derece Aslan burcundaydı ve Netanyahu ile Trump’ın Mars derecesini tetikliyordu. Bu ikilinin Orta Doğu’yu büyük bir strese sürükleyeceği tarih bu dolunay sonrasında olacaktı ve öyle de oldu. Mars’ları aynı derecede olan iki kişinin aksiyon almak üzere iş birliği içerisinde olmaları da güçlü bir ihtimal olarak bir kenarda durmaktadır.

Bu iki liderin 26 derece Aslan burcunda yer alan Mars’ları, 26 derece Yay burcunda bulunan Vladimir Putin’in Mars’ı ile de uyumlu açı yapmaktadır. Bu da bana bu üçlünün, siyasi açıdan belli paslaşmalar ve iş birlikleri içerisinde olacağını, gündelik hayat içerisindeki ifadesiyle “danışıklı dövüş” içerisinde olacaklarını düşündürmektedir.

YÜKSELEN ASLAN OPERASYONU

İsrail, İran’a yönelik operasyona Yükselen Aslan ismini vermiş. Yay burcundaki dolunayın coğrafi haritasını Tel Aviv için çizdirdiğimizde, Mars Aslan burcunda yükseliyordu. Bu tesadüf olabilir mi? Astrolojik açıdan çok önemli bir işaret olan bu konum, Orta Doğu’da iplerin hayli gerileceğini anlatıyordu.

Bu arada, İran astroloji haritasının yükselen burcu Aslan’dır. Mars’ın Aslan burcundan geçiş yapması da saldırı alabileceklerinin bir diğer işaretiydi. Netanyahu ve Trump bileşik haritasının Aslan burcuna iz düşen gezegen iz düşümleri de bu iki liderin İran üzerinde baskı yaratacağı ve saldırgan bir politika çizeceğini gösteriyordu.

NÜKLEER TESİSLERE SALDIRI

Orta Doğu’da ipler daha da gerilecek. Mars ve Uranüs arasındaki dik açının en etkili olacağı bu hafta sonunda nükleer tesislere yönelik saldırılar olabilir. Zira Mars saldırılarla, silahlarla ilişkilidir; Uranüs ise Uranyumla, nükleerle, ayrıca uçaklarla, siber saldırılarla ilişkilidir. Haliyle, önümüzdeki saatlerde ve günlerde fiziksel saldırıların yanı sıra siber saldırılar da olabilir. Bunların neticesinde elektrik ve iletişim kesintileri yaşanabilir.

PİYASALARA ETKİSİ SERT OLACAK!

Tüm bunların ekonomiye yansımaları sert olacak. 13 Haziran’dan başlayarak en dikkat çeken tarihler 15 Haziran, 16 Haziran, 19 Haziran olarak görülüyor. Borsalarda hızlı düşüşler, altın fiyatlarında ve petrol fiyatlarında yükselişler zaten beklenir. Piyasada işlem yapanlar önümüzdeki hafta için şimdiden önlemlerini almalılar. Zira Jüpiter’in Satürn ve Neptün ikilisiyle dik açıları önümüzdeki hafta çok etkili olacak. 15 Haziran’da Mars-Uranüs karesiyle birlikte kesinleşen Jüpiter-Satürn karesi, 19 Haziran’da kesinleşen Jüpiter-Neptün karesi, ekonomide kritik ve zorlu bir haftayı tetikleyecek gibi gözüküyor.

YENİ DÜNYA DÜZENİNİN İLK TESTİ

21 Aralık 2020 tarihinde Jüpiter ve Satürn Kova burcunun ilk derecesinde kavuşmuş, yeni bir döngü başlatmıştı. İçinde bulunduğumuz dönemde bu ikilinin dik açısını deneyimliyoruz. Üç kez gerçekleşmiş olacak bu dik açının sonuncusu 15 Haziran Pazar sabahı kesinleşecek. Dolayısıyla, 2020 yılında başlayan sürecin ilk testini tamamlamış olacağız. Politik ve finansal döngünün değişmesini ifade eden bu testin sonuçlarını 2030 yılındaki Jüpiter-Satürn karşıtlığı döneminde göreceğiz. 2030 bu yüzden her şeyin geri dönülmez biçimde değişeceği bir yıl olacak.

FİNANSAL PARAMETRELER DEĞİŞECEK

Jüpiter’in Satürn ile bu son dik açısının kesinleşeceği 15 Haziran tarihinin ardından, 25 Haziran’da bu açıyı tetikleyecek Yengeç burcu yeniayı sonrasında yeni finans ve para sistemiyle ilgili pek çok gelişme ve açıklama görebiliriz. Önemli açıklamaların beklenebileceği önümüzdeki günlerin başrol oyuncularından biri Elon Musk olacak.

EKONOMİDE SARSICI ETKİLER

Aksiyon ve mücadele gezegeni Mars 17 Haziran Salı günü 11:35’te Başak burcuna geçiyor. Başak burcu hesabını kitabını iyi yapmayı, iyi organize olmayı gerektiriyor. Tabii bir toprak elementi burcu olarak ekonomiyle de alakalı ve bu alanda agresyonu, stresleri de gösteriyor. New York Sermaye Borsası astroloji haritasında da Mars Başak burcundadır. Haliyle Mars’ın Başak burcuna geçişi borsa için stresli etkiler yaratabilir.

ELON MUSK’IN YENİAYI GELİYOR!

Önümüzdeki haftanın yazısında daha detaylı yer vereceğim, ama şimdiden 25 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniaya dikkat çekmek isterim. Elon Musk’ın doğum haritasını hareketlendiren bu yeniay civarında Musk’tan önemli hareketler, açıklamalar, girişimler görebiliriz. 11 Haziran dolunayı için Donald Trump’ın dolunayı ifadesini kullanmıştım. 25 Haziran yeniayı da Elon Musk’ın yeniayı olacak.

YENGEÇ GİRİŞ HARİTASI

21 Haziran sabahı 05:42 itibariyle yaza giriş yapıyoruz. Yengeç burcunun yükseldiği haritada Güneş ve Jüpiter yükselen derecesine yakın yerleşmekteler. Haliyle, içinde bulunduğumuz bölgede önemli gelişmeler yaşanacağına işaret ediyorlar. Güneş ve Jüpiter büyüme ve gelişmeye yönelik olayların habercisi olabilir. Bu iyicil kavuşum olumlu gelişmeleri ve bazı fırsatları beraberinde getirebilir. Milliyetçi ve ulusal konulardaki yükselişin göstergesi de olabilir. Tabii haritanın tepe noktasına yakın yerleşimde bulunan Satürn-Neptün ikilisiyle dik açısını hesaba kattığımızda, büyük bir çekişme ve gerginliğin de işin içerisinde olacağını görüyoruz. Halkların, liderlik pozisyonu tutan otorite figürleriyle yaşayacağı stresler yaz aylarına damgasını vurabilir.

YAZ AYLARINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Güneş’in Yengeç burcuna giriş haritasının coğrafi haritadaki gezegen iz düşümlerine baktığımızda, İstanbul’un da üzerinden geçen Güneş-Jüpiter kavuşumu hattının Ankara üzerinden de geçerek Kıbrıs, Lübnan, İsrail, Suriye, Ürdün üzerinden geçtiğini, Kızıldeniz ve Mısır civarına da etki edebilecek bir bölgeyi işaret ettiğini ve Arap Yarımadasına indiğini görüyoruz. Bu bölgelerde genişleme ve büyüme adımları, bazı iş birlikleri akla gelirken, denizlerle ilgili konularda, deniz aramalarında ve sondaj çalışmalarında ya da deniz depremleriyle ilgili konularda önemli gelişmeler de işin bir tarafında aklımızda yer buluyor.

5 TEMMUZ KEHANETİ

Bir müddettir ortalıkta dolaşan bir şehir efsanesi ya da bir kehanet, son zamanlarda bana da sıkça sorulmaya başlandı. 5 Temmuz’da Japonya’da büyük bir deprem ve tsunami yaşanacak mı? Bunu kesin bilememekle ve bir iddia ortaya atmamakla birlikte, yaz mevsim haritasının iz düşümlerine ve Yengeç burcunda gerçekleşecek yeniayın iz düşümlerine baktım. Bunlardan yaz mevsim haritasının iz düşümlerini o bölgeye göre düzenlediğim haritayı bu yazımda paylaşıyorum. Yeniayın iz düşümlerini bir sonraki yazımda paylaşacağım. Şimdilik, her ikisinin de Japonya’nın yer aldığı bölgeye önemli iz düşümler yaptığını ve yaz aylarında, özellikle de Temmuz ayında o bölgede etkili deprem, volkan patlaması ve bunun yaratması muhtemel bir tsunami ihtimalinden bahsedebiliriz.

YAZA MERHABA DİYORUZ!

21 Haziran Cumartesi günü saat 05:42’de Güneş’in Yengeç burcuna geçişiyle birlikte yaza merhaba diyoruz. Hepimize hayırlar getirsin! Astroloji Okulu olarak biz de her zaman olduğu gibi bir etkinlikle yaza hep birlikte merhaba diyoruz. Etkinliğimizde Diploma töreni de olacak https://astrolojiokulu.com/tr/portfolio/gunes-maksimumuna-hazir-misiniz/

İLERİ İTEN GELİŞMELER SABIR İSTEYECEK

Büyüme ve genişlemeye yönelik etkileriyle bilinen Jüpiter’in 10 Temmuz’da astrolojik açıdan güçlü olduğu Yengeç burcuna geçişinin hemen ardından Satürn ve Neptün ile dik açıları devreye gireceğinden, şans ve fırsatların devreye girmesinin biraz zaman alacağından Astroloji Televizyonu için yaptığımız YouTube videomuzda bahsetmiştik. https://www.youtube.com/watch?v=3EKdHD9bG9E&t=908s

Mars-Jüpiter altmışlığının etkili olacağı 22 Haziran sonrasında Jüpiter’in genişletme niteliği daha iyi çalışacaktır. Tabi, 22 Haziran’a denk gelen Güneş-Satürn karesi, bunun da biraz sabır isteyeceğinin bir diğer göstergesi olarak kendini gösteriyor. Büyüne 24 Haziran’daki Güneş-Jüpiter kavuşumunun ve takip eden Yengeç yeniayının ardından gelecek muhtemelen.

Tam da yaz soltistine denk gelen bu dikkat çekici günde gerçekleşecek güneş rüzgarları sadece olumsuz etkiler açısından değil, aynı zamanda bizde önemli açılımlar yaratabilecek mental etkiler açısından da önemli. Zira güneş rüzgarları morfogenetik alanımıza bilgi taşır. 21 Haziran’da yapacağım sunuda bu konuya da yer vereceğim.

Haftanın günlere göre değerlendirmesi

Pazartesi gününün ilk yarısını önem verdiğimiz kişilerle bir araya gelmek, önemli otorite figürlerine veya mercilere talep ve başvuruda bulunmak, patron müdür amir gibi kişilerle görüşmek, özel ilişkilerde gelişme kaydetmeye yönelik iş ve girişimler için kullanabiliriz. Günün ikinci yarısında ise sert, şiddetli saldırgan enerji akışının yanı sıra, sismik aktivitede artış ve etkili deprem olasılığı da devrede olacak. Kazalara, sakarlıklara, yangınlara, büyük kavgalara açık bir gündeyiz. Farkında ve temkinli olalım. Bugün para piyasalarına çok dikkat! Borsalarda sert düşüşler, altın ve petrol fiyatlarında sert yükselişler olasıdır.

Salı günü Mars Başak burcuna geçiyor. Başak burcu hesabını kitabını iyi yapmayı, iyi organize olmayı gerektiriyor. Tabii bir toprak elementi burcu olarak ekonomiyle de alakalı ve bu alanda agresyonu, stresleri de gösteriyor. Akşam saatlerinde ilişkiler açısından güzel gelişmeler yakalayabiliriz. Ay-Merkür üçgeninin etkili olduğu gece saatlerinde yapacağımız konuşma ve yazışmalardan olumlu neticeler alabiliriz.

Çarşamba günü iş birlikleri açısından olumlu gelişmeler yakalayabiliriz. Kadersel gelişmelere de açık bir gündeyiz. Akşam saatleri otorite ve güç çekişmelerine açık olacak, farkında olalım! Gece saatleri yenilikler ve sürprizler açısından verimli, değerlendirebiliriz.

Perşembe günü finans ve para piyasaları açısından hayli stresli gözüküyor. Yanılgılara da açık olabiliriz, farkında olalım! Din ve inançlarla ilgili konularda da türbülanslar söz konusu olabilir. Mültecilerle ilgili konularda da stresler artabilir.

Cuma gününün ilk yarısında iletişimsel sorunlar, ticaret ve alışverişlerde stresler dikkat çekebilir. Sözlerle veya fiziksel olarak yaralanma, sakarlıklar, kazalar olasılığı da yüksek, dikkatli konuşalım. Gece saatlerinde Ay ve Güneş arasındaki uyumlu açı sosyal ve özel ilişkiler bakımından verimli bir gecede olacağımızı gösteriyor. Değerlendirebiliriz.

Cumartesi günü Güneş Yengeç burcuna geçiyor ve yaza merhaba diyoruz. Hepimize hayırlar getirsin! Astroloji Okulu olarak biz de her zaman olduğu gibi bir etkinlikle yaza hep birlikte merhaba diyoruz. Ay’ın Boğa burcundaki konumunu değerlendirerek ekonomi ve finans konularından bahsedeceğiz. Ünlü finans astroloğu Christeen Skinner Okulumuzu davetlisi olarak bizlerle birlikte olacak.

Pazar sabah saatleri özel ilişkiler, keyifle yapmak istediğimiz şeyler açısından çok verimli, değerlendirebiliriz. Günün ikinci yarısı iletişime geçmek, seyahatler yapmak, geziler düzenlemek açısından uygun gözüküyor. Gece saatlerinde engellere, gecikmelere, otorite figürleriyle ilgili sorunlara ve zorlanmalara, belki de önemli kişilerin kayıplarına işaret ediyor olabilir.