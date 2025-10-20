Karagümrük ligin en zayıf takımı şu an itibarıyla. Fenerbahçe oyuna hızlı başlayıp gole, hatta gollere hemen ulaşmak istiyordu. Başlangıç tempolu ve baskılıydı. Talisca’nın penaltısı ve Asensio’nun golleriyle istenilen olmuştu. Peki, bazı oyuncuların performansı nasıldı?

Mesela Talisca… Tedesco ondan çok şeyler bekliyor, bu belli. Kaç maçtır iyi gözükmemesine rağmen hep 11’de başlıyor kendisi. Kerem ‘Mutlaka daha fazla iş yapmalıyım’ duygusu içinde. Enerjisini bazen boşa harcıyor. Nene çok genç. Burası Hollanda veya Belçika ligi olsa iyi çıkış yakalayabilirdi. Bizim ligde kapalı savunmalar fazla ve onun gibi bire bir hücumda etkili olabilecek oyuncuların işi hiç kolay değil. Mourinho’nun arşive kaldırıp unuttuğu Levent’i Tedesco oynattı. Faydası ne kadar olacak, ileride göreceğiz.

Her şeye rağmen gol attıktan sonra, Karagümrük’e karşı öne geçtikten sonra geriye yaslanmak kısa süre de olsa olumsuz gözüktü.

Özellikle ilk devre Asensio’nun kalitesi hücumun her anında ortaya çıktı. Kendisi özgür ve kaleye hep yakın oynamalı.

Fenerbahçe karşısında Serginho attığı güzel golle takımını umutlandırmıştı. Günde çift antrenmanla bu maça hazırlanan Fenerbahçe’nin daha diri olmasını beklerdim. Karagümrük, Kadıköy’de puan almaya çok yaklaşmıştı. 10 kişi kalmasalardı belki de istedikleri puana kavuşacaklardı. Tedesco’nun değişiklikleri bile kötü oyuna çare olmadı. Çok acil Tedesco’nun ideal kadrosunu kurması gerekiyor. Yoksa bu oyunla işi çok zora girer.