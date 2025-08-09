Gaziantep FK ligin başlangıcında Galatasaray için harika bir rakip. Sarı-kırmızılılara karşı asıl tehlike, Gaziantep değil sahanın zeminiydi. Yöneticiler ‘transfer transfer’ diyorlar ama kötü sahalarda futbolcuları oynatıyorlar. Bu sahayı hazırlamazsan en iyi oyuncularından biri bağlarından gider. Yazık... Galatasaray oyunun tek hakimiydi. Gaza ve frene istediği gibi bastı. Zaten sıcak havada biraz daha gaza bassalar motoru yakacaklar. Arabalarda olduğu gibi... Tempoyu fazla yükseltmediler, bu tempo da yenmeye yetti. Hakem de kendini yormadı. “Nasıl olsa yukarıda VAR var” dedi. Hata yaptığı noktalarda VAR devreye girdi. İlk penaltı pozisyonunda VAR ile ne konuştuklarını merak ediyorum. İlk çekme hareketini yapan Galatasaraylı oyuncu, sonra Gaziantepli oyuncu çekiyor. VAR’da hangi görüntü geldi? Ekrana gelen son görüntü her şeyi gösteriyor. Gaziantep’in teknik direktörü bu penaltıda hakeme kızıyor ama ona kim kızsın? Kornerde ceza sahasının içinde eşleşen iki rakipten Gaziantepli’nin boyu 1.70, Galatasaraylı oyuncunun ise 1.83. Bu eşleşmeyi yaparsan uzun boylu oyuncu avantajlı olacak.

Hakem için fazla bir şey yazmaya gerek yok. Kırmızı kart pozisyonunda kalecinin elle oynamasını net görmesi lazımdı. Hakem kardeşlerimiz ‘Nasılsa VAR var’ diye işi ona yüklüyor. Onun için de bunlardan bir halt olmuyor. İki defa su molası, sakatlıklar maçları bayağı geciktiriyor. Zaten maçlar geç de başlıyor. Neredeyse insanlara çocuklar izlemesin diye gözü bantlı program yaptıracaklar. Maçta teknik olarak yazılacak fazla bir şey yok. Geçen sene olduğu gibi klasik kötü bir lig maçı... Yayıncı kuruluş özetlere milyonlar istiyor ama kimse o görüntülere o parayı vermez. Onlar da saklamanın peşinde. Bu kötü malı neden saklarsın ki? Bırak geniş kitlelere ulaşsın. Zemin olayı da önemli. Bunu federasyonlar bir türlü düzeltemedi. ‘Sahanın en iyisi kim’ derseniz. Herhalde Barış Alper isminde herkes birleşir.