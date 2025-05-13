1984 yılıydı.

Ağustosun ortası, saat 21.30 suları.

Gün geceye, kavurucu sıcak ayaza dönüyordu, trok trok trok... Tok vuruşlar sessizliği yırttı. Tarihte ilk kez kalleş “keleş” sesi duyuluyordu, Eruh ve Şemdinli basılıyordu. İhanetin miladıydı.

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(Eruh’ta er Süleyman Aydın şehit oldu, Şemdinli’de astsubay çavuş Memiş Arıbaş ağır yaralanmıştı, beş gün dayanabildi, şehit oldu. Eşzamanlı iki baskın olmasına rağmen, her iki saldırıda da şehidimiz olmasına rağmen, Şemdinli özellikle unutturuldu, toplumsal hafızada sadece Eruh baskını kaldı, çünkü, Eruh baskınını PKK’nın rol model olarak kahramanlaştırdığı, adına askeri akademi kurduğu Mahsum Korkmaz gerçekleştirmişti.)

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PKK ilk kez böyle vurduğunda henüz PKK diye bir kavram bile bilinmiyordu, Apocular diye tanınıyorlardı, basit bir eşkıya faaliyeti olarak görülmüştü, devleti yönetenler hayati meselenin önemini süzememişti. Halbuki... Kuklacılar tarafından 3T’nin ilk T’si devreye sokulmuştu.

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Terörün T’si.

Tanıtmanın T’si.

Toprağın T’si.

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EOKA mesela, Kıbrıs’ta terörle başlamıştı, kadınları katletti, çocukları katletti, davasını böyle tanıttı, neticede toprak aldı, devlet kurdu.

ASALA mesela, terörle başladı, diplomatlarımızı vurdu, sözde soykırım davasını böyle tanıttı, şu anda soykırım tazminatı olarak uluslararası mahkemelerde milyarlarca dolarlık davalar açıldı, neticede toprak istiyor.

PKK da işte tıpkı böyleydi, terörle başlamıştı, terörle davasını tanıtacak, neticede toprak isteyecekti... Tee 1984’te ilk kez vurduklarında, Türkiye maalesef tespihin taneleri gibi peş peşe dizilen bu döngüyü kavrayamamıştı.

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Hatırlayalım lütfen...

EOKA’yı ne zaman bitirdik?

Kıbrıs’a çıktığımızda, 1974 yılında.

ASALA ne zaman kuruldu?

Hemen bir yıl sonra, 1975 yılında.

ASALA’yı ne zaman bitirdik?

Liderlerini tek tek vurup, 1983 yılında.

PKK ilk ne zaman vurdu?

Hemen bir yıl sonra, 1984 yılında.

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Kuklacılar tarafından peş peşe dizilen tespihin taneleriydi.

Ortak hedefleri neydi?

TC’nin T’siydi.

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PKK ilk kez 1984 yılında terör örgütü olarak sahneye çıktığında, Eruh ve Şemdinli basıldığında, Türkiye işte bunu görememişti, başına örülen çorabın farkında değildi.

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(ASALA’dan çooook önce 1919 yılında, Doğu Anadolumuzda Ermenistan devleti kurmak isteyen kimdi? Wilson prensipleri çerçevesinde ABD’ydi. Türkiye topraklarını kapsayan Ermenistan’ın sınırlarını bizzat kim çizmişti? Kendisini “bağımsız Ermenistan’ın babası” ilan eden ABD başkanı Wilson çizmişti. Harita bile bastırmıştı, Erzurum, Van, Bitlis, Sivas, Diyarbakır, Trabzon’u Ermenistan’a dahil etmişti. Milli Mücadele başarılmasaydı, Doğu Anadolu’da kurulacak olan bu Ermenistan devleti kimin mandası altında olacaktı? ABD mandası altında olacaktı.)

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(Kıbrıs Barış Harekatımızı engellemek için ağır ambargo uygulayarak karşımıza kim dikilmişti?)

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(Feto’yu alıp Apo’yu veren, Feto’yu tepe tepe kullanarak, önce kumpas davalarıyla sonra 15 Temmuz’la Türk Silahlı Kuvvetleri’ni imha eden, Feto’nun öldüğü gün Apo’yu hortlatarak yeniden sahaya süren, kuruluşundan itibaren PKK’yı koruyup kollayan, hatta donatan, eşzamanlı olarak, Irak’ın kuzeyinde ve Suriye’nin kuzeyinde, sınırımızda teröristanları kuran, teröristlere takım elbise, kravat giydiren kim?)

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(Kıbrıs, sözde soykırım, üniter devlet... Üç milli davamızı komaya sokan kuklacı kim?)

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(Peki, bu üç milli davamızda, kuklacının talimatıyla... Ulusal kahramanımız Denktaş’ı sırtından hançerleyip, yes be annem dedirten... Sözde soykırımı tanıyan ülkeler çığ gibi artarken, gıkını bile çıkarmayan... İmralı’yla Kandil’le masaya oturup, başkentimize Kürdistan bayrağı diktiren, gelmiş geçmiş en kanlı terör örgütünün liderinin “kurucu irade” olduğunu söyleyen... Sonra da çıkıp sayın ahalimizden “yerli ve milliyiz” diyerek oy toplayanlar kim?)

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(Ve şimdi sıkı durun lütfen, ABD yönetimi Lozan Antlaşması’nın görüşmelerine gözlemci sıfatıyla katılmıştı, dolayısıyla antlaşmayı imzalamadı, taraf olmadığı için imzalamakla yükümlü değildi. Ancak... Türk ve Amerikalı yetkililer, Lozan Antlaşması kapsamında Dostluk ve Ticaret Anlaşması yapmaya karar vermişlerdi. Bu anlaşma, Lozan’da resmi tapusunu alan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne yönelik bütün ekonomik ve siyasi yaptırımları kaldırmayı kabul ediyordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi bunu imzaladı, Amerikan Senatosu ise, reddetti, imzalamadı. Yani? Yanisi şu... ABD bugüne kadar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusu Lozan Antlaşması’na dair hiçbir mutabakata imza atmadı.

PKK’nın sözde fesih bildirgesinde yaptığı “Lozan Antlaşması’na karşı silahlı mücadele başlattık” vurgusunu ve geçen hafta Lozan’da, aynı adreste kurulan Lozan Kürt Enstitüsü’nü bu kapsamda okumanızda fayda var.)

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T’erör, T’anıtma, T’oprak.

“PKK kendini feshetti” denilen, “müjde” denilen işte bu.