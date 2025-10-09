Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bazıları bakanlık müsteşarlığı döneminde yapılan ve o dönemde de “reform” diye anlatılan bazı değişiklikleri, şimdi değiştirmek için çaba gösteriyor. Eğitim süresini kısaltacaklar. Oysa, liselerde 4 yıllık eğitimi de AKP iktidarı başlatmıştı. Kendisi de o dönemin içindeydi. Bu süreçte okullarda birçok ders kaldırıldı, yerlerine “dini ağırlıklı” seçmeli dersler getirildi. Bugün, imam hatiplerde zorunlu olan dersler, genel diğer liselerde ise “seçmeli” olarak okutuluyor.

Her gelen bakan tarikat ve cemaatleri okullara yerleştirmek için onlarla protokoller imzaladı. Okullarda imamlar ders vermeye başladı. 4 yaşındaki çocukların denetimlerden uzak eğitime alınmasına seyirci kalındı. AKP’li dönemin eğitimle ilgili bir bölümüne bakalım kimin döneminde neler yapılmış:

TABELA DEĞİŞTİRİP “REFORM” DEDİLER

-Erkan Mumcu (19.11.2002 – 17.03.2003) : Göreve geldikten hemen sonra, yaklaşık 1.300 bakanlık yöneticisi bir gecede görevden aldı.

LİSE EĞİTİMİ

-Hüseyin Çelik: (17.3.2003 – 3.5.2009): Öğretim programları yeterince tartışılmadan değiştirildi. Temel dik yazı uygulamasından birleşik eğik yazı uygulamasına geçildi. Lise eğitimi 4 yıla çıkarıldı. Burada amaç öğrencinin üzerindeki ders yükünü hafifletip yıla yaymaktı. Çelik, döneminde hayırseverlerle yakın temas içinde oldu ve bakanlığın yaptığından çok okulu eğitime kazandırdı.

-Nimet Çubukçu (3.5.2009 - 7.7.2011): Fatih Projesi başladı. Akıllı tahtanın değil, akıllı öğretmenin eğitimin ana unsuru olduğu görülmedi. Genel liseler Anadolu liselerine dönüştürülmeye başlandı. Tabela değiştirmenin eğitime katkısı olmayacağını MEB göremedi.

-Ömer Dinçer (7.7.2011 – 25.1.2013) : Kanun Hükmünde Kararnameyle MEB’in teşkilat sistemi yerle bir edildi. MEB görev tanımı değiştirildi. Kaçak okulların önü açıldı.

4+4+4 eğitim modeline geçildi. Sistem yerle bir edildi. Ulusal bayramların statlarda kutlanması yasaklandı. Halk ulusal bayramlara sahip çıktı. MEB’in Kuran kurslarını denetim görevine son verildi. Kurslardaki yaş sınırı kaldırıldı. 0-4 yaş arasındaki 16.370 bebek kurslara dahil edildi. İstismar vakaları patladı.

ÖĞRENCİ ANDI KALDIRILDI

-Nabi Avcı (25.1.2013 – 23.5.2016) : Dershaneler Kanunu çıkarıldı. Temel Lise adında yeni dershaneler türedi. Öğrenci Andı kaldırıldı. Bakanlık dilekçesinde ‘bir şeyin sürekli tekrar ettirilmesinin bir anlamda kafasına vura vura belletilmesinin davranışçı yaklaşımın bir uygulaması’ olduğunu ifade etti. Yaklaşık 40 bin merkez ve taşra yöneticisi görevden alındı. Sadece dönemin Milli Eğitim Müsteşarı Yusuf Tekin görevinde kaldı. Proje Okulu uygulamasına geçildi. Öğretmenlerin ataması doğrudan bakan tarafından yapılmaya başlandı. Eğitim Öğretim Desteği uygulaması başladı. Özel okullara 5,78 milyar lira kaynak aktarıldı. Teftiş sisteminde sayısız değişiklik yapıldı. Ders denetimi kaldırıldı. Öğretmenler yandaş müdürlerin eline teslim edildi.

İMAM HATİPLERE GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRDI

-İsmet Yılmaz (23.5.2016 – 10.7.2018): Türkiye Maarif Vakfı kuruldu. MEB’in kimi yetkileri bu vakfa devredildi. Öğretim Programları değiştirildi. Atatürkçülük ders kitaplarından çıkarılmaya başlandı. Sözleşmeli öğretmenlik uygulaması getirildi. Öğretmenlerin iş güvencesi ortadan kaldırıldı. Vakıf ve derneklerle etkili protokoller imzalandı. MEB yetkilerini kısmen vakıf-derneklere devretti.

Öğretmen Strateji Belgesi yayımlandı. Belgede AKP’nin 15 yıllık iktidarı sürecinde yaptığı hataların bir kısmı itiraf edildi. Atanamayan öğretmen sayısındaki artış, öğretmene uygulanan şiddet, eğitimin niteliğinin iyileştirilememesi belgede açıkça yer aldı.

Birleşik eğik yazı uygulamasından temel dik yazı uygulamasına geri dönüldü. Proje okulu olan imam hatip liselerinin TEOG haricinde öğrenci almasının önü açıldı. Ortaokul düzeyinde özel yurt açılması için yasal düzenleme yapıldı. Tarikat ve cemaatlerin önü açıldı. Etüt merkezleri kapatıldı. Belediyelere sosyal etkinlik merkezi açma hakkı tanındı.

MESCİT ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği yayınlandı. Vakıf ve derneklerin okullara girmesi kolaylaştırıldı. Okullara mescit zorunluluğu getirildi. Kamu Taşınmazları Üzerinde Eğitim ve Yurt Faaliyetleri İçin Üst Hakkı Tesis Edilmesine İlişkin Yönetmelik yayımlandı. Vakıf ve derneklere taşınmaz tahsisinin önü açıldı.

TEOG kaldırıldı. Liselere giriş ve üniversitelere giriş sistemi değiştirildi. 10 üniversite ‘araştırma üniversitesi’ kapsamına alındı. Okullar nitelikli-niteliksiz şeklinde ikiye ayrıldı.

UMUT BAĞLANAN BAKAN DÖNEMİ

-Ziya Selçuk (10.7.2018 – 5.8 2021): İlkokul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 98,67’den yüzde 93,62’ye geriledi. Ortaokul düzeyinde okullaşma oranı yüzde 98,67’den yüzde 95,90’a geriledi. Liseler zorunlu eğitim kapsamına alınmasına rağmen okullaşma oranı yüzde 85,01’de kaldı.

Andımızın kaldırılmasını Danıştay durdurdu, Ziya Selçuk döneminde karara itiraz edildi. Okula başlama yaşını 60 aydan tekrar 69 aya yükseltti. MEB Müsteşarı Yusuf Tekin’in rektör yapılması için şahsa özel kanun çıkarıldı.

Vakıf ve dernekler ile protokoller yapılmaya devam edildi. Anadolu liseleri ikili eğitime geçirildi. Suriye’de fakülte ve bölüm açıldı. Diyanet dahi Yaz Kuran Kursları raporunda tarikat ve cemaatlerden şikayet etti ama bakanlık umursamadı. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği değiştirilerek vakıf ve derneklere okulların kapısı sonuna kadar açıldı. MEB ile TÜGVA arasında süresiz protokol imzalandı. Mahkeme kararlarına rağmen bu protokoller iptal edilmedi.

Mahmut Özer dönemi kısa sürdü. Yusuf Tekin dönemini başka bir yazımda anlatacağım.