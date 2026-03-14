Sosyal medya her hafta yeni bir “sağlık mucizesi” keşfediyor. Bir dönem limonlu su modaydı. Ardından “sleepy girl” kokteylleri, prebiyotik sodalar geldi. Şimdi ise TikTok’un yeni favorisi sıcak su.

Influencer’lar sabah kahvaltıdan önce içilen sıcak suyun sindirimi hızlandırdığını, şişkinliği azalttığını, hatta kilo vermeye yardımcı olduğunu söylüyor. Bazıları daha da ileri gidip bunun “detoks etkisi” yarattığını iddia ediyor.

Peki gerçekten öyle mi?

Uzmanlara göre tablo biraz daha sade.

Geleneksel Çin tıbbı ve Hint kökenli Ayurveda sistemi, binlerce yıldır sabahları sıcak veya ılık su içilmesini öneriyor. Bu anlayışa göre soğuk içecekler sindirimi yavaşlatırken, sıcak içecekler mide ve bağırsak sistemini daha rahat çalıştırıyor.

Johns Hopkins Medicine’da akupunktur uzmanı olan Jeff Gould da bu düşüncenin geleneksel tıpta yaygın olduğunu söylüyor. Ancak kanıtlar oldukça sınırlı.

2016 yılında yapılan küçük bir araştırmada safra kesesi ameliyatı geçiren 60 hasta incelendi. Çalışma, ameliyattan sonra sıcak su içen hastaların bağırsak gazını daha hızlı çıkardığını gösterdi. Ancak sıcak suyun bağırsak hareketlerini anlamlı biçimde hızlandırdığına dair güçlü bir sonuç bulunamadı.

ABD’nin önde gelen New York Üniversitesi Tıp Merkezi Langone Health gastroenterologlarına göre gece boyunca sindirim sistemi yavaşlıyor. Sabah içilen herhangi bir içecek, sıcak, ılık ya da soğuk fark etmeksizin, yemek borusu, mide ve bağırsak kaslarını harekete geçiriyor.

Başka bir deyişle vücuda “uyanma sinyali” veriyor.

University of California, Los Angeles (UCLA) Tıp Fakültesi araştırmaları da sabah içilen suyun bağırsakların hareket etmesini sağladığını gösterdi.

Ancak sosyal medyada sıkça dile getirilen “detoks” iddiasının bilimsel bir karşılığı bulunmuyor. Academy of Nutrition and Dietetics sözcüsü diyetisyen Kristen Smith, vücudu toksinlerden temizleyen organların karaciğer ve böbrekler olduğunu hatırlatıyor. “Su, bu süreci destekler ama tek başına detoks yapmaz” diyor.

Kilo verme konusunda da tablo benzer. Eğer sıcak su şekerli içeceklerin yerine geçiyorsa, elbette kalori alımı azalabilir. Ama tek başına sıcak su içmenin yağ yakıcı bir etkisi yok.

Sabah sıcak su içmenin en gerçekçi faydası aslında oldukça basit. O da hidrasyon.

Su, gerçekten vücut için iyidir. Ama mucize değildir. (Kaynak: The New York Times)

1000 dolara köpek tıraşı!

Eskiden köpek bakımı denince akla banyo, tırnak kesimi ve tıraş gelirdi.

Ama dünya değişti. Özellikle Amerika’da evcil hayvan bakımı artık dev bir sektör.

New York Times’ın haberine göre bazı köpek sahipleri artık yılda on binlerce dolar harcıyor.

Manhattan’da dört küçük terrier köpeğinin bakımına yılda yaklaşık 11 bin dolar ödeyen var. Buna özel bakım işlemleri de eklenince rakam 14 bin dolara yaklaşıyormuş.

Bazı veterinerler “hand stripping” denilen özel bir tüy bakım tekniğine başlamış. Bu işlem uzun sürüyor ve her kuaför yapamıyor. Bu yüzden fiyatlar hızla yükseliyor.

Ama asıl dikkat çekici olan şu...

Evcil hayvan bakımı artık sadece temizlik değil, “wellness” yani sağlıklı yaşam kalitesi sektörü haline gelmiş durumda.

Bugün bazı köpek bakım paketlerinde neler var biliyor musunuz?

Göz çevresine yaban mersini maskesi,

Deri sağlığı için somon yağı,

Hatta bazı yerlerde anti-aging peptid tedavileri.

Kısacası insanlar kendi sağlık alışkanlıklarını köpeklerine de uygulamaya başlamış.

Bu yüzden sektör büyüyor.

Pazar araştırma şirketi Future Market Insights’ın raporuna göre köpek bakım ve wellness sektörü bu yıl 19.5 milyar dolar büyüklüğe ulaşacak. 2036’da ise 46 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Washington’da yaşayan bir kişi, poodle cinsi köpeğinin bakımına ayda 500-700 dolar ödüyor. Yılda bir seferlik uzun bakım paketi işlemi ise tam 1000 dolar tutuyor. Evet, yanlış duymadınız. Tek bir köpek tıraşı 35-40 bin TL.

Rakamlar yükseldikçe Amerikalılar çözümü başka ülkelerde aramaya başlamış. Köpeğini bakım için başka ülkeye götüren bile var. Sırbistan’a turist akını yaşanıyor. Zira orada köpek saç kesimi 20 dolar, üstüne diş temizliği (anestezili) ise 100 dolar.

California’da yaşayan bazı köpek sahipleri ise köpeklerini Meksika’nın Tijuana kentine götürüyor. Kesim 40 dolar.

Bir başka ABD’li ise benim kafada... “Eğer kuaföre para ödesem köprü altında yaşarım” diyerek makine alıp köpeğini kendisi tıraş etmeye başlamış. Ancak makine 500 dolar, köpeğini tıraş etmekse yarım gün...

İnsanlar evcil hayvanlarını artık sadece hayvan değil, aile bireyi olarak görüyor. Bu yüzden harcamalar da hızla artıyor.

Tüm bu rakamları okuyunca ister istemez düşündüm.

Pahalı geldiğinden bizim Oscar’ı 6 ayda bir tıraşa götürüp getiriyordum. Hatta makine alıp zavallı poodle’ımı yolunmuş kaza çevirdiğim ve bu yüzden karımdan bir hayli azar işitmişliğim de var.

New York fiyatlarını duyunca artık kuaför için söylenmeyeceğim.