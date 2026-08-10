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31 Temmuz'da bir yazı yazı yazmış ve Galatasaray'da transfer konusunda yaşanan gecikmenin artık alışkanlık haline geldiğini ifade etmiştim. Aradan 10 gün geçti.

Bugün o yazıya baktığımda değişen çok fazla bir şey olmadığını görüyorum.

Hatta değişmeyen şeyler artık daha fazla göze batıyor. Lig başlamak üzere. Galatasaray'ın kadrosunda hâlâ ciddi eksikler var. Taraftarın beklentisi ise her geçen gün biraz daha yükselmek yerine, yaşanan gecikmeler nedeniyle yerini tepkiye bırakıyor.

Dursun Özbek, transfer döneminin bitmesine daha uzun bir süre olduğunu söylüyor. Özbek'in "Bize güvenin" mesajı vermesi anlaşılabilir. Son dört yılda kazanılan dört şampiyonluk, yönetimin en büyük referansı. Galatasaray taraftarı bu başarıları elbette takdir ediyor. Kimse dört yıl üst üste gelen şampiyonlukları yok sayamaz.

TARAFTAR İSYANDA

Çünkü Galatasaray taraftarı artık yalnızca transfer yapılmasını istemiyor. Doğru transferin, doğru zamanda yapılmasını istiyor. Ve asıl problem de burada başlıyor. Son iki hazırlık maçında yaşananlar, tribünlerdeki ruh halini çok net biçimde ortaya koydu.

Rennes karşılaşmasında, ardından Villarreal maçında taraftar bir noktadan sonra futbolu izlemekten çok yönetimi protesto etmeye başladı. "Transfer nerede?"

SOSYAL MEDYADAN TRİBÜNE TAŞAN TEPKİ

Tepkinin merkezinde artık yalnızca bir oyuncunun alınmaması yok. Genel bir memnuniyetsizlik var. Taraftar, takımının sezona eksik girdiğini düşünüyor. Dahası, bu tepki artık sosyal medyadan tribünlere taşınmış durumda.

Bu önemli bir kırılma.

Çünkü Galatasaray taraftarı yıllardır takımının hazırlık maçlarında bile tribünleri doldurmasıyla bilinir. Geçtiğimiz sezon hazırlık maçlarında dahi tribünlerin dolduğu bir ortam vardı.

Bugün ise üst tribünlerin talep yetersizliği nedeniyle açılmaması ve cuma günü oynanacak Çorum maçında hâlâ çok sayıda bilet bulunması, yönetimin üzerinde düşünmesi gereken bir tablo oluşturuyor.

Bu durum yalnızca "taraftar maça gelmedi" şeklinde okunmamalı.

Taraftarın heyecanı düşüyor. Ve bir futbol kulübü için bundan daha önemli bir alarm zili çok az şeydir.