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Galatasaray'a rahatlık yaramıyor... Fenerbahçe'yi mağlup etmişsin, ligde zirvedesin, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden kendine gelmeye başlamışsın. Futbolcuların performansı her geçen gün yukarı çıkıyor. Herkesin yüzü gülüyor, camiada moraller yerinde... Tam her şey yoluna girdi derken bu kez de yönetim krizi patlak verdi!

Abdullah Kavukcu ve Metin Öztürk, yönetim kurulu toplantısında karşı karşıya geldi. Yaşanan tartışmanın ardından iki isimden de peş peşe istifa açıklamaları geldi.

Aslında ikilinin son dönemde birbirlerinden pek haz etmediği, aralarında ciddi bir soğukluk bulunduğu biliniyordu. Ancak gelinen noktada yaşananlar, Galatasaray’a yakışmadı.

Üstelik Galatasaray tüzüğü bu konuda oldukça net. Yönetici ve üyelere yönelik hakaret veya fiili eylemler, üyelikten çıkarılmaya kadar uzanan yaptırımları beraberinde getirebiliyor. İstifa yaşanmasaydı Abdullah Kavukcu'nun disipline sevk edilmesi ve ihracının istenmesi de gündeme gelebilirdi.

Şimdi Dursun Özbek'in bir anda hem sağ hem de sol kolu boşaldı.

Galatasaray'da yıllardır benimsenen bir anlayış vardı: Kol kırılır, yen içinde kalır. Yönetim içerisindeki huzursuzluklar, başkanın devreye girmesiyle bir şekilde çözüme kavuşturulurdu. Ancak bu kez sorun başkanın müdahalesine rağmen aşılamadıysa artık ortada çok daha ciddi bir problem var demektir.

Şimdiden Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak isimleri yeniden gündeme gelmeye başladı. Ancak ben Dursun Özbek'in boşalan koltukları dışarıdan isimlerle değil, mevcut yönetim içerisinden yapacağı takviyelerle dolduracağını düşünüyorum. Özellikle Erden Timur'un yeniden Dursun Özbek ile birlikte çalışacağını pek ihtimal dahilinde görmüyorum.

Peki, bu kriz saha içine yansır mı?

Ben Galatasaray'ın yaşanan yönetim krizinden sportif anlamda etkileneceğini düşünmüyorum. Çünkü takımın şu an yakaladığı bir momentum var. Fenerbahçe galibiyetiyle gelen özgüven, Şampiyonlar Ligi'nde yükselen performans ve futbolcuların artan formu, takımın saha içindeki motivasyonunu ayakta tutacaktır.

Yarın Galatasaray'ı son derece kritik bir Stuttgart karşılaşması bekliyor. İlk 24'e kalma hedefi açısından alınacak 3 puan çok büyük önem taşıyor. Galatasaray, bu avantajı kullanarak hem Avrupa'daki iddiasını güçlendirmeli hem de yönetimsel krizi mümkün olduğunca gündemin gerisine itmeli.