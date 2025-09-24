700 kişilik duruşma salonu silme doldu, “Yanan Otel Davası” başladı. Bolu’da turistik otelde 36’sı çocuk 78 insan yanarak can vermişti. Bu otel göz göre göre, yanmış insan eti yiyen yamyam haline getirilmişti. Duruşmanın ilk gününde çocuklarını yitirmiş anneler, yargılananlar için “Katiller” diye bağırdı.

★★★

Annelerin avukatları, mahkemenin yargıcına; otelin 78 canı yakar duruma düşmesinde en yüksek kusur payının Turizm Bakanı ile Bakanlığı’nda olduğunu şu sözlerle açıkladı:

“Belgelerle kanıtladık.

Turizm Bakan Yardımcısı ile otel sahibi çok sıkı ilişki içerisinde.

Turizm Bakanı’nın bu duruşma salonunda yargılanması gerekmektedir”

★★★

Yargılananlar içinde Turizm Bakanı yoktu. Turizm Bakanı’nı o göreve atayan Cumhurbaşkanı da yargılanmıyordu. Oysa 78 canın otelden çıkamayıp canlı canlı yandığı facia sonrası Cumhurbaşkanı, “Acıyı yaşatanlar hesap verecek” demişti.

★★★

Diğer temel eksiklikler (çalışan alarm sistemi, söndürme sistemi, yanmaz halı ve perde, duman geçirmez kapı, eğitilmiş acil durum personeli, 24 saat uyanık itfaiye ekibi) yanında yangın merdiveni de olmadığı için yatak çarşafını urgan (ince halat) gibi birbirine bağlayıp “Çarşaftan yangın merdiveni yaparak” 4 kişilik ailesini kurtaran Talat Buğur;

“Yangın merdiveni olsaydı 36’sı çocuk 78 insan içinde bir tek kişi bile yanarak, kavrularak, boğularak, pencereden kendini atarak ölmeyecekti” demişti.

★★★

Avukatlar da bu nedenle mahkeme salonunda yargıca “Bu yangının şüpheli suçlularının yargılandığı salonda Turizm Bakanı ile yardımcısının da olması gerektiğini” açıkça söylediler.

Avukatlar!

Kayırmayı.

Kollamayı.

Anlatıyorlardı.

★★★

Çünkü Devletin belgelerinde şu bilgiler vardı: Otel’in sahibine Orman İdaresi, Bolu Kartalkaya’nın tamamını verdi. İlk otel yapıldı. Diğer oteller onu izledi. Otelci bu araziye bir otel daha yaptırdı.

İki otel sahibi oldu.

★★★

2005 yılında yani Cumhurbaşkanı’nın Başbakan olduğu dönemde, Gölcük yakınında orman arazisi sınırına 16 dönüm (16 bin metrekare) arsayı Karacasu Belediyesi’nden alıp üçüncü otelini de dikti. Orman idaresi bu yapılanlara ceza kesip, kaçak oteli yıktırması gerekirken sustu.

Belli ki susturuldu.

★★★

Şimdi siz söyleyin.

Acaba bu otelci gücünü kimden almış oldu? Devletin kayıtlarında şu bilgiler de var: 2009 yılında Orman Bakanı, bu otelcinin isteği üzerine, 85 dönüm (85 bin metrekare) meşe ormanını “Mesire yeri ilan edip” otelciye çerez parası 30 bin TL’ye (o yıllarda otelin bir odasının bir gecelik parası) kiraladı.

★★★

Otelci 2017 ve 2021 yıllarında mesire alanını daha da genişleterek 200 dönüm (200 bin metrekare) meşe ormanlık alana yayıldı. 200 bin metrekare ormanlık alana karşılık otelciden alınan devlet payı ücret ise 400 bin TL yani o yıllarda otelin bir odasının sadece 14 gecelik parası oldu.

★★★

Avukatlar haklı.

Her şey ortada.

Her şey çok açık.

Yangın merdiveni, söndürme sistemi, yanmaz halı ve perde, duman geçirmez kapı, çalışan alarm sistemi, eğitilmiş acil durum personeli, 24 saat uyanık itfaiye ekibi bulundurmayan otelin sahibi, gücünü Turizm Bakanı’ndan alıyor. Turizm Bakanı’nı da Cumhurbaşkanı bakan yaptı. Hukuk varsa bu mahkeme salonunda yargılananlar arasında Turizm Bakanı da yardımcısı da olmalıydı.

