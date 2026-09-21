Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kıyasıya yarıştığı 2023-2024 sezonu birçok alanda düşüncelerimizi etkiledi. Sarı-kırmızılılar 102 puanla rekor kırarak şampiyon olurken, en yakın takipçisi sarı-lacivertliler 99 puan ve 99 golle sezonu kapattı. İki takımın o sezonki performansları her puan kaybında inanılmaz bir tepkiyi ortaya çıkardı. Sosyal medyada ya da stadyumda öyle bir hava estiriliyor ki henüz ligin başında ‘havlu attı’ ifadeleri havada uçuştu.

Galatasaray’ın üst üste 4 şampiyonluğunda en düşük puan ortalaması, 2,44 olurken en yüksek rakam ise 2,68 oldu. Bu rakamlar başka bir ligin oynandığını bize gösterdi. Ekonomik anlamda makasın açıldığı 4 sezon izledik.

Normalde 2,00-2,10 ortalama Süper Lig’de şampiyonluk için yetiyordu. Hatta 2018-19’da Fatih Terimli Galatasaray, 3 puanlı sistemdeki en düşük puanlı şampiyonluğa ulaşmıştı. Sarı-kırmızılılar o sezon 69 puanla ipi göğüslemişti.

Bu sezon ilk 6 haftada ortaya çıkan tabloya bakılırsa son 4 sezonun dışında Süper Lig’in eski puan ortalamalarına döneceği gözüküyor. Ligin kalitesi artmış durumda, Anadolu takımları kadrolarını güçlendirdiler, iki takımın ligin sonuna kadar götüreceği bir şampiyonluk yarışı olmayacağı şimdiden belli oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor şimdiden 2 mağlubiyet aldı.

4 büyük takımın hepsinin Avrupa macerası olacak. İstanbul’un üç büyüğü 8 Avrupa maçı, Trabzonspor ise 6 Avrupa maçını kesin olarak oynayacak. Turları geçtikçe bu sayı daha da artacak. Avrupa öncesi ya da dönüşleri muhtemel puan kayıplarını daha çok göreceğiz. Bu parametreler sezon tekrar, 2,00-2,10 puan ortalamasını yakalayan takımın şampiyonluğu yakalayacağını gösteriyor. Özellikle deplasmanlarda ekstra galibiyetler yakalayan takım bir adım önde olacak gibi.