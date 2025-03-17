Koca bir 45 dakika geçti, Fenerbahçe’nin hiçbir etkisi yok. Sarı-lacivertliler normal bir lig maçı oynuyorlar sanki. Tamam bu bir lig maçı ama normal bir maç asla değil. Çünkü beraberlik bile Fenerbahçe’yi ağaçtan düşürecek.

İlk 45 dakikada yürüyenler var: Talisca, Dzeko, Tadic. Bu üçlüden oynatacaksan Talisca’yı tercih ederim diğer ikisini değil. Ama Mourinho Tadic’i oyunda tuttu. İkinci 45 dakika Fenerbahçe için kader dakikalarına döndü. Samsunspor 60-70 dakika iyi mücadele etti ama sonra son 15-20 dakika inanılmaz defansa çekildiler.

Tabi bunda 10 kişi kalmalarının etkisi var. Atılan oyuncusunun sarı kartı var. Hocasının onu oyundan alması lazımdı, almadı o da atıldı. Bazı arkadaşlar diyorlar ki hakemin kolundan yavaşça tuttu. Hayır arkadaş hakemin koluna dokunmayacaksın. Dokunursan sarı kart görürsün. Zaten bunun yüzünden hakemler Türkiye’de tukaka oldular.

Fenerbahçe takımı ilk yarı Dzeko ve Tadic’in sahada olmasıyla 9 kişi oynamıştı. 75. dakikada Samsunlu oyuncu atıldı, ondan sonraki dakikalarda Samsun 10 kişi oynadı ama Fenerbahçe sayısal üstünlüğüne rağmen yine de maçı döndüremedi.

Aut çizgisine inmeden yapılan ortalar Samsun takımının çok işine geldi. Son dakikalarda da kaleci Okan sahneye çıktı. Bence bu Samsun Fenerbahçe’yi de bitirdi ligi de bitirdi. Bundan sonra sarı-lacivertlilerin işi çok zor hatta mucizelere kaldı.

Galatasaray çok büyük hata yapmazsa bundan sonra rahat rahat ipi göğüsler. Çünkü sarı-kırmızılıların önünde iki tane maç var. O iki maçı da alırlarsa şampiyonluğu da net bitirmiş olacaklar. Fenerbahçe 90 dakika boyunca kötü futbol oynadı. Hiçbir şekilleri yoktu.

Demek ki Glasgow maçı hem fiziksel hem zihinsel olarak yormuş. Çünkü maçtan evvel Mourinho’nun ve Fenerbahçeli futbolcuların konuşmalarını dinledim yüzlerinde mutsuzluk ifadesi vardı, bu da sahaya tesir etti.

Sahada fazla futbol olmayınca yazı yazarken de patinaj yapıyoruz haliyle. Koca 90 dakikada hani şöyle şahane dediğimiz indirmeler, bindirmeler, şutlar, verkaçlar... Hiçbirisi yok. Şampiyonluğa oynayan takımın bu olmaması gerekir. Maç bittikten sonra bazı Fenerbahçeli futbolcular Samsunlu oyunculara saldırdılar.

Yahu kardeşim maçtan sonra saldıracağınıza maçın içinde saldırıp yenseydiniz ya! Maç bitince seyirciye gaz vermek için o hareketleri yapıyorsunuz ama artık Türkiye’de bunları millet yemiyor. Bunlar ucuz kahramanlıklar.