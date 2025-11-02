Santim santim emek bu olsa gerek…

Şunu çok net söyleyebilirim; içi boş söylemleri yutturmaya çalışan onlarca hoca gördük. Söylemini sahada göstermeyen çok teknik adam iş aldı bu ligde. Fatih Tekke kafasındaki hesabı sahada her dakika gösteren bir profil yarattı kendi özelinde. Bu kadar genç oyuncunun olduğu bu kadroya bu kadar olgun bir oyun oynatmak başka türlü açıklamaz. Çalışıyor. Çok büyük emek veriyor.

Galatasaray’a bu ligde kafa tutan başka bir takım olur mu bilmiyorum ama Trabzonspor dün hem oyunuyla hem de takım kimliği ile lidere sahasında kafa tutmuştur.

Maçı kazanabilir miydi? Evet. Kaybedebilir miydi? Yine evet.

İki sonuçta da farklı bir şey konuşur muyduk? Asla.

Trabzonspor zaten Galatasaray’a gelene kadar buradan puan alacağını hissettirerek geldi. Galatasaray’ın saygı duyacağı bir rakipti ve öyle olduğunu ispatladı.

Bu ligin önceki yıllarda olduğu gibi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin arasında tekdüze geçmesini istemeyenler 11. hafta sonunda Fatih Tekke’nin bu genç ekibine güvenebileceklerine inandı.

Günün sonunda herkes Trabzonspor için ‘Taş gibi takım’ yaratmışlar diyor. 5 haftadır içeride dışarıda yenilmeyen, Galatasaray gibi ligin çok üzerinde bir kaliteye sahip rakibin karşısında deplasmanda ezilmeyen Trabzon’un yolu yoldur.

Yarışır takım böyle inşaa edilir. Tehdit eden takım böyle olunur.

Galatasaray Ajax maçı öncesi ligde önemli bir kayıp verdi. Devre arasına kadar olabildiğince puan farkı yaratması beklenen takımın ilk firesi en yakın rakibi karşısında olunca lig sonunun kolay olmayacağı anlaşıldı.

Bundan sonrası Trabzonspor için moral, motivasyon, Galatasaray için sürekli arkasına bakacağı haftalara geçiş dönemi olacaktır.