ABD Başkanı Carter, 1977’de İran’ı “Fırtınalı bir denizde istikrar adası” olarak nitelemişti.

1978’de, İran’da sokak gösterileri başladı.

İran Şah’ı Rıza Pehlevi, Ocak 1979’da ülkeyi terk etti.

★★★

Paris’te sürgünde bulunan Humeyni, 1 Şubat 1979’da İran’a döndü.

★★★

CIA Direktörü Turner, Humeyni için şunları söylüyordu:

“Bu şahsın yedinci asırdan kalma dünya görüşlerinin, ABD için ne anlama geldiğini de kavrayamıyorduk...”

★★★

1979’da İran için ABD, “Şeytan ve Düşman” olmuştu.

ABD için İran artık, “Ezeli Düşman”dı.

★★★

Ve yıl 2001, 11 Eylül sonrası...

Yer ABD, Pentagon...

Çok gizli belgede şu yazıyordu:

“Beş yıl içerisinde Irak’la başlayıp, Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve Sudan’la devam edip İran’la bitecek yedi ülkeyi dağıtacağız.”

★★★

Altı ülke, dağıtıldı.

Kalan, yedinci ülke İran.

İran’dan sonra, sıradaki ülkenin adı, elbette bir sır değil.

★★★

7 Ekim 2023...

Hamas, İsrail’e geniş kapsamlı bir saldırı düzenledi.

İsrail ve ABD, Hamas’ın bu saldırısını bulunmaz bir fırsat olarak gördü.

★★★

7 Ekim 2023, Orta Doğu’nun 11 Eylül’üydü ve işaret fişeğini HAMAS atmıştı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, “Bu uzun bir savaştır, Orta Doğu’yu şekillendireceğiz” dedi.

Bu, ABD’nin de stratejik hedefiydi.

★★★

Filistin ve Gazze, ABD ve İsrail’in Orta Doğu’yu yeniden şekillendirmeleri için sadece bir halkaydı.

Asıl halka İran’dı.

★★★

1 Nisan 2024...

İsrail, İran’ın Şam’daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına hava saldırısı düzenledi.

İran Devrim Muhafızları’ndan iki general, toplam yedi İranlı yetkili öldü.

★★★

13 Nisan 2024...

İran, Şam’daki konsolosluk saldırısına yanıt olarak...

Tarihinde ilk kez, doğrudan İsrail’i hedef alan 300’den fazla silahlı hava aracı, füze ve roketle saldırı gerçekleştirdi.

★★★

Saldırının, koordineli olduğu ortaya çıktı.

İran, saldırı bilgisinin 72 saat önce ABD’ye bildirildiğini açıkladı.

★★★

İran’ın koordineli saldırısı ilk kez olmuyordu...

ABD, 3 Ocak 2020’de, İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani’yi Irak’ta öldürmüştü.

İran bunun üzerine, 8 Ocak 2020’de ABD’nin Irak’taki iki üssüne 22 füze atmıştı.

ABD üslerinin önceden boşaltıldığı ve kimsenin ölmediği görüldü.

Trump, ABD üslerine yapılacak saldırıyı İran’ın kendisine önceden bildirdiğini daha sonra açıkladı.

★★★

19 Mayıs 2024...

Azerbaycan’da İran’ın helikopteri düştü.

Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı yaşamını kaybetti.

Ülkenin Cumhurbaşkanı, 40 yaşındaki eski helikoptere Dışişleri bakanıyla birlikte bindirilmişti.

Aslında, köklü bir devletin kurumsal yapısının çöküşünün bir işaret fişeğiydi bu...

★★★

31 Temmuz 2024...

Hamas lideri Haniye, İran başkenti Tahran’da İsrail tarafından öldürüldü.

Hem de Cumhurbaşkanlığı sarayının yerleşkesinde, ordu misafirhanesinde.

★★★

27 Eylül 2024...

Hizbullah lideri Nasrallah, 27 Eylül 2024’te Lübnan’da öldürüldü.

★★★

1 Ekim 2024...

İran, İsrail’e 200 civarında balistik füze saldırısı düzenledi.

Saldırı öncesi, İran’ın ABD’ye bilgi verdiği iddia edildi.

★★★

8 Aralık 2025...

Suriye El Kaide’si HTŞ (Hey’et Tahrir el-Şam); ABD, İsrail ve diğer ülkelerin desteğiyle Esad’ı devirdi.

★★★

Ve, 2025 Ocak ayına gelindiğinde...

2001 yılında, Pentagon’un çok gizli belgesinde yer alan yedi ülkeden...

Irak, Libya, Lübnan, Sudan, Somali dağıtılmış; Suriye ele geçirilmişti.

★★★

Bu arada...

Hamas ve Hizbullah’ın gücü de, karşı koyamayacakları bir konuma getirilmişti.

★★★

Sıra, yedinci ülke İran’daydı ve düğmeye basma zamanı gelmişti.

★★★

13 Haziran 2025...

İsrail, yaklaşık 1800 km mesafede, İran derinliklerine hava saldırısı düzenledi.

Nükleer zenginleştirme tesisleri, askeri üsler ve üst düzey komutanları hedef aldı.

★★★

Saldırıda, yaklaşık 200 İsrail savaş uçağı kullanıldı,

100’ün üzerinde stratejik hedef vuruldu.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Komutanı ve 20’den fazla üst rütbeli komutanla, nükleer bilim insanlarının aralarında bulunduğu çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetti.

★★★

İran, saldırıya 100’ün üzerinde insansız hava aracı (İHA) ile karşılık verdi.

Ancak, bu İHA’ların neredeyse tümü İsrail hava sahasına girmeden imha edildi.

★★★

ABD, doğrudan saldırıya katılmadı ama...

Planlama, istihbarat, lojistik ve elektronik harp desteği sağladı.

İsrail demek, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa demek...

★★★

Körfez Arap ülkelerinin ve Ürdün’ün İsrail’in yanında yer aldığı görüldü.

İsrail uçakları, saldırıda Ürdün, Irak ve dolaylı olarak Suudi Arabistan hava sahasını kullandılar.

★★★

Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’da, zaten ABD üsleri var.

★★★

İsrail Başbakanı Netanyahu, “İsrail, ‘Yükselen Aslan Harekatı’nı başlattı. Bu tehdit ortadan kalkana kadar, bu operasyon günlerce devam edecek” açıklamasını yaptı.

Yani, uzun süreli bir operasyon...

İran’ın savaşma azim ve iradesi yok edilinceye kadar sürecek bir harekât.

★★★

ABD’in ve İsrail’in amacı, İran rejimini değiştirmek.

Olmazsa, ekonomik ve askeri gücünü tümüyle çökertmek.

MOSSAD ve diğer örgütlerin, İran’ın önemli yerlerinde sabotaj, kundaklama gibi eylemleri artık sıklıkla görülecek.

★★★

Sonuçta...

İran’ın, İsrail saldırısına karşı koyamayacak durumda olduğu tekrar görüldü.

MOSSAD’ın, İran’ın yüksek düzeydeki noktalara sızdığı gerçeği ortaya çıktı.

★★★

Bir yanda, 1800 km mesafeye tatbikat yapar gibi saldırı düzenleyen bir İsrail; öte yanda uçağını bile kaldıramayan bir İran...

★★★

45 yıllık molla rejiminin, köklü bir devleti getirdiği noktanın, hüzünlü bir öyküsüdür bu yaşanan...

Askerlik sanatından uzaklaşan bir ordunun, savaşamayacağı ve ülkesini koruyamayacağı gerçeğinin çığlığıdır...

★★★

Türkiye ne yapmalı, diye soruyorsunuz?..

Gecikmeden Atatürk’e dönmeli...

Çünkü, Büyük Orta Doğu Projesi devam ediyor.

Ve hedefte Türkiye de var...