Günlük yaşamın gereksinimleriyle ve koşullarıyla ilgilenmeyenler seçim sürecinde artan bir güçle demokrasi şarkısı söylemekte, kimi zaman da korolar oluşturarak seslerini yükseltmektedirler. Demokrasi, özellikle Türkiye’mizde bir savunma, gösteri, ilericilik ve demokratlık aracı olmuş, kimi zaman saldırı nedeni olduğu unutulmuştur. Çelişkiler, aykırılıklar, bozukluklar, kötülükler, adaletsizlik ve hukuksuzluklarla olumsuzluklar demokrasi sömürüsü yapan sözde demokratların olağan işlem ve eylemleri olmuştur. Çekilen güçlüklerin, sıkıntıların, duyulan üzüntülerin, yaşanan acıların, karşılaşılan kötü durumların kaynağında bu yaklaşımın olduğu açıktır.

Demokrasi nedir?

İlgililerin söyledikleri, kitapların yazdıkları demokrasiyi anlayıp benimsemeye yeterli olmamaktadır. İnsanlığı tüm gerekleriyle yaşama geçiren siyasal düzen demokrasidir. Daha iyisi öngörülemediğinden olumsuz yanlarına karşın edinilip uygulanmasına çalışılan bir yönetim biçimidir. Yönetilenlerin haklarını kullanmaları, özgürlüklerini yaşamaları, her yönden güvence altında bulunmaları, barış, esenlik ve mutlulukla varlıklarını sürdürmeleri, ilişkilerinin barış, karşılıklı saygı ve güven içinde yürümesi için özlenen eşitlikçi, özgürlükçü, hukukun üstünlüğüne dayanan bir halk yapılanmasıdır. Hukuksuz demokrasi, siyasal bir oyundan öteye geçemez. Demokrasi insanlık öğretisidir. Demokrasi konusunda en önemli öge, yaşama geçirme yolundaki istençtir (irade). Sözde kalan demokrasi ve demokratlık, bencil, kişisel ve partizan düşüncelerle amaçların sonucudur. Gerçek demokrasiler hukukun üstünlüğüne, bunun yaşama geçmesi için de erkler arasında belirgin ayrılık ve dengeye dayanır. Ülkemizde, birçok ülkede olduğu gibi demokrasi yanlış anlaşılmakta yanlış yorumlanmakta ve yanlış uygulanmaktadır. Kişiye ve partiye göre demokrasi olmaz. Evrensel, hukuksal niteliklerini kimse değiştiremez.

Olmadan olmaz

Toplumsal barışı, ulusal dayanışmayı gözardı eden, doğal inanç ve soy değişikliklerini ayrımcılık nedeni yapan, birliktelik, barış, eşitlik, denge ve dayanışmaya uzak duran, hakların kullanılmasını, özgürlüklerin yaşanmasını engelleyen, toplumsal, siyasal ve ekonomik tüm güvenceleri en doyurucu biçimde sağlamayan, erkler ayrılığını kesin çizgilerle gerçekleştiremeyen, insanlık, adalet amaçlı hukuka dayanmayan düzenler demokrasi olarak tanımlanamaz.Yalnız seçim sandığıyla anlatılan demokrasi, demokrasi değildir.

Gelişmekte olan toplumlar için ceza yasaları yeterli olmuyor. Etkin denetim, etkin yaptırım demokrasinin güvencesidir. Asıl güvence, ulusun benimseme ve koruma istencidir.