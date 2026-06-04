Ülkem insanının %70’inin yokluk ve yoksullukla boğuştuğu ülkede, iktidar muhalefeti parçalayıp yeniden iktidar olmanın çarelerinin peşinde. Sadece yandaş medyayı izlemeyip biraz da Sözcü, Halk TV’deki halk röportajlarını izleseler neyin ne olduğunu anlayacaklar. AKP iktidarının, ülkeyi 23 yılda getirdiği durumdan dolayı seçmene söyleyeceği sözü kalmadığı için Sayın Kılıçdaroğlu’na sığındılar. Sayın Kılıçdaroğlu Genel Başkanlığınız döneminde size söylemediğini bırakmayan iktidar şimdi tüm umudunu size bağlamış !!

Sayın Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığının ilk ve ikinci yıllarında eleştiri içeren üç yazı kaleme aldığımda, çok yakın partili dostlarımdan beni eleştiren dönüşler almıştım. Bugün yaşananları görünce onlardan ikisi telefon açarak bu bayramda özür dilediler.

Değerli Okurlar; Tüm yaşamımda bir seçim sonunda YSK’nın onayına karşı bir yargı kararı hatırlamıyorum. Yasalar YSK’nın verdiği kararlar kesindir diyor.

Yıl 2026 YSK dışında ilk kez bir Asliye Ceza Mahkemesi YSK’nın elinden yetkilerini alarak eski değil, eskiyen bir Genel Başkanı yeniden CHP’nin başına getiriyor. O da sanki seçilmiş bir Genel Başkan gibi koltuğa oturup teşkilatlanıyor. Bir önceki yazımda Kemal bey belki Sayın Özel’i

çağırıp bir an önce bu sıkıntılardan kurtulma önerilerini önlerine getirirsiniz diye düşünmüştüm. Ama makama oturur oturmaz kurulları atamaya başlayınca anladım ki kesin kez AKP’yi yeniden koltuğa oturtmak amacındasınız. 13 yıl girdiğiniz her seçimi, son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tüm anket sonuçlarında kazanamayacağınızın görülmesine rağmen vaz geçmeyip, altılı masada bulunan partilere de ulufe vekillik dağıttınız.

Kemal bey, yaptığınız konuşmada dile getirdiğiniz özürler eksik kalmadı mı?

Referandumda kullanıldığı iddia edilen 2.5 milyon oya sessiz kalmanız, diğeri ise Sayın Selahattin Demirtaş’ın yıllardır içeride yatması nedeniyle onun çocuklarına olan özür borcunuz var. Hatırlarsanız ! “Dokunulmazlıkların kaldırılması.”

Sayın Özel; Son günlerde hukuk kullanılarak yapılanlar değil şeytanın, “ yapay zekayı” bile yaya bırakacak siyasi bir ustalıktadır. Bu emperyal bir projedir. Tüm hukuk kapıları kapalı, açık olsada lehte karar verilme umudu yok gibi. Yapılması gereken eylem ve hukuki girişimlerin tümünü yaptınız. Yargıtay sonucu beklenecekmiş gibi kullanılan sözler işi yokuşa sürmektir. Kurultay imzalarının uygulanması da KK’nın onayına bağlı. AKP en geç Kasım 2026 tarihinde baskın seçim yapacak. 26 Temmuz tarihini de yok, olur olmaz gibi sözlere bakarak göz ardı etmeyin. CHP çatısı altında seçim şansı yok. Yeni bir parti için zaman dar. Seçimlere girebilecek en uygun parti kararı verip hazırlıklara başlamak gerekiyor. CHP’den ayrlıyoruz diye üzülmek yok !! Ayrılış geçici …..

Bu günkü rejim Türkiyeyi asla uygarlığa taşıyamaz.

Değerli Okurlar: Ben yine de iddia ediyorum. Sayın Erdoğan eninde sanunda Parlamenter sistem diyecek……

SON SÖZ:

“ İnsanlara

Vazgeçilmez olduklarını,

Onlardan vazgeçerek

Öğretiriz.”

HALUK BİLGİNER