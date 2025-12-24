Beşiktaş daha iyi oynadı... Dikkatinizi çekmiştir, Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş bütün derbilere iyi başladı. Goller attı, pozisyonlar kaçırdı. Dün akşam da aynı senaryoyu izleyerek başladık. Çabuk tek toplar ve takım savunmasında iyi bir konsantrasyon vardı. Abraham’ın iyi pasıyla Cerny golünü atmış ve Beşiktaş’ı öne geçirmişti. Öne geçen takımlar telaşa kapılırsa rakip üstüne gelir. Golden sonraki bölümler geriye çekilme veya rakibe bunu hissettirmeyle geçerse, basit bir serbest vuruşu karşılarken bile başınız belaya girebilir. Abraham bir forvet. İyi niyetle savunmaya katkı için ceza sahasına gelmiş durumdayken eline hakim olamayıp Mert’in formasını çekti. VAR uyarısı sonrası Asensio penaltıdan beraberliği getirmişti. Forvet oyuncuları savunmaya geldikleri anda faul yapma konusunda çok dikkatli olmalılar.

İkinci yarının büyük bölümünde iyi pres yapan konuk ekip Beşiktaş’tı. Fenerbahçe’de bloklar arası boşluklar oluşmaya başlamıştı ve gol umutlarını ani atak şansı veya duran toplara bağlamıştı ev sahibi. Maçın hakemi faul olmayan pozisyonlara düdük çaldı. Net faul beklenen anlarda ‘Devam’ dedi. Orkun’un yerde kaldığı ve Beşiktaş’ın penaltı beklediği pozisyonda oyun taçla başladı. Çok kötü bir hakem yönetimi izledik. Gecenin oyuncusu Cerny, tam final anında yine sahneye çıktı. Sakin ve mükemmel hareketlerle ikinci golü attı. Beşiktaş derbiyi kazanırken oyun olarak da daha diri ve tempolu oynayan taraftı.