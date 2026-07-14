Sevgili okurlarım, Türkiye’de bazı olaylar oluyor ve aslında neler olduğunu hiç kimse anlamıyor... Çünkü işin içinde soruşturmalar var, yargı, savcılıklar ve mahkemeler var. Bir sabah kalkıyoruz ki birtakım önemli gelişmeler olmuş, birileri gözaltına alınmış. Sonrasında ise genelde tutuklamalar devreye giriyor... Yani memlekette iktidar mücadelesinde kararları yargı vermiş oluyor. Son gelişmelere bakınız... Dün itibariyle karşımızda iki somut örnek daha var. İki ayrı gözaltı kararı!... İlki Çankaya’nın CHP’li Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, ikincisi ise sanatçı Haluk Levent. ★★★ CHP’li belediyelere düzenlenen operasyonları artık hepimiz biliyoruz. Bu iktidar memlekette CHP’li belediye bırakmamak için adeta yemin etmiş, her birini ayrı ayrı yargıya havale ediyor. İş yargıya gelince yapılanlar ise hep aynı! Sırasıyla önce gözaltı, sonra tutuklama ve en sonunda başkan ve ekibinin görevden alınması... Aşamalar hiç değişmiyor. Ben bugüne kadar hakkında soruşturma açılan hiçbir CHP’li başkanın bir süre sonra suçsuz çıksa bile görevine iade edildiğini görmedim. Ancak bunlar olurken işin ilginç bir aşaması var. Türkiye’de mevcut yüzlerce belediye var... Ve çoğu AKP’den seçilmiş. Bunlar arasında bir tek AKP’li belediye başkanına ya da belediyeye soruşturma açıldığını, tutuklamalar olduğunu görmedik, duymadık! Yani bu memlekette olanları bilmeyen herhangi biri rahatça şu izlenimi edinebilir: CHP’liler tamamen hırsızmış. Oy verirken onların böyle olduğunu bilememişiz. Meğer her türlü hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet onlardaymış. AKP’lilerin ise tamamı dürüst ve namuslu kadrolardan oluşuyormuş. Oylarımızı keşke onlara verseymişiz!” ★★★ Ben şahsen Çankaya’da yaşayan bir seçmenim. Yeni başkanımızın o makam için onca aday arasından Özgür Özel tarafından özellikle aday gösterildiğini hepimiz duyar ve bilirdik. Kendisini hiç tanımazdık ama CHP’nin kalesi olan Çankaya’da iyi işler yapacağına inanırdık... Ve yaptı da... Ancak gelin görün ki 30’lu yaşlardaki bu genç arkadaşı seçimlerden bugüne kadar hiç görmedik, tanışamadık. Açık söyleyeyim, herkes aynı konudan yakınıyordu. ★★★ Türkiye’de uzun süredir gündemde olan bir soru daha vardı... Bu iktidar günün birinde acaba Mansur Yavaş’ı da soruşturma kapsamına alıp üzerine gider ve görevden alır mı!.. Çünkü Mansur Yavaş hem genel siyaset ve hem de belediyeler açısından bakıldığında bu Tayyipgiller için en önemli ve acıtıcı çıban başı olmuştu. Çünkü Ankara onu sevdi. Güvenilir, dürüst ve aynı zamanda büyük işler başaran bir Mansur Yavaş, bu AKP iktidarını doğal olarak çok rahatsız ediyor. Şimdi herkesin kafasındaki sorular şunlar: “Hüseyin Can Güner’in gözaltına alınması, yakın gelecekte Mansur Yavaş’ın da üzerine gidileceğinin acaba göstergesi midir? İkincisi, acaba o da bundan önceki CHP’li başkanlar gibi tutuklanacak ve CHP’nin kalesi Çankaya da AKP’ye bu yolla teslim edilecek mi!” Alın size yanıtı henüz bilinmeyen çok önemli iki soru daha! Daha doğrusu bu soruların yanıtını şu anda bilenler var. Örneğin Recep Tayyip ve Akın Gürlek biliyorlar. Bizler de bir süre sonra ister istemez öğreniriz. ★★★ Şimdi Hüseyin Can Güner’den sonra gelelim günün ikinci gözaltı olayına... Sanatçı Haluk Levent de şimdi gözaltında. İddialara göre halktan çeşitli hayır işleri için topladığı büyük miktarda paralarla bahis oynamış, yolsuzluk yapmış, bu paraların bir bölümünü kendi hesaplarına aktarmış. Bu söylentilerin ve gözaltı gerekçelerinin doğru olup olmadığını bizler elbette bilemeyiz. Umarım doğru değildir... Çünkü eğer doğru çıkarsa ona güvenmiş olan on binlerce kişi çok büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Ama doğru değilse bu iktidar yine büyük bir yara alacak ve ortaya atılan bu yalanların altında ezilip kalacaktır. Vardığım sonucu da söyleyeyim... Gerek Hüseyin Can Güner ve gerekse Haluk Levent’in tutuklanma olasılığı bence yüksektir. Keşke yanılsam.