18 Haziran 2025...

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Milletvekili George Aslan, TBMM’de yaptığı konuşmada özetle, “Türkiye, Ermenilere soykırım yapmıştır...” dedi.

DEM’den önceki parti, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan da, 14 Ocak 2017’de Meclis’te yine “soykırım” demişti.

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Son dönemde, Türkiye’ye iftira atmak moda oldu.

Dışarıdan çok, içeriden...

“Çeyrek eğitimli” olmanın dayanılmaz hafifliği...

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Ermeniler, 19’uncu yüzyılın sonlarına kadar Osmanlı yönetiminde adeta altın çağlarını yaşadılar.

Askerlik yapmazlardı, kısmen vergi ayrıcalığı da tanınırdı.

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Devlette, önemli görevlere yükseldiler.

Mesela...

İkinci Abdülhamit’in Dışişleri Bakanı Dadyan, Ticaret Bakanı Ohanhes, Maliye Bakanları Sakızyan ve Portakalyan Ermeni’dir.

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Osmanlı Devleti zayıflamaya başladığında iş değişir.

Ermeni komitelerinin ve Ermeni kiliselerinin kışkırtıcı faaliyetleri yoğunlaşır.

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Birinci Dünya Savaşı’nda, Ermeniler Ruslarla işbirliği yaparlar.

Türk ordusunun gerisinde, eylemler ve baskınlar düzenlerler.

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Mesela...

Kadın, çocuk, yaşlısı dâhil Van’ın Zeve köyünün tümü Ermeniler tarafından öldürülür.

İngiliz belgesine göre, Van ve Bitlis yöresinde Ermenilerin öldürdükleri Türklerin sayısı üç yüz bin ile dört yüz bin arasındadır.

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Ermeni saldırılarının artması üzerine, ordunun cephe emniyeti tehlikeye düşer.

İşte bu nedenle, 24 Nisan 1915’te Ermeni komiteleri kapatılır.

Yöneticilerinden 235 kişi tutuklanır.

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Her yıl, “sözde soykırımı anma günü” olarak adlandırılan 24 Nisan, aslında tehcirle (göç ettirme) ilgili değildir.

“Tehcir Kanunu”, olayların şiddetlenmesi üzerine 27 Mayıs 1915’te çıkarılır.

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Padişah Vahdettin’in Başbakanı Damat Ferit, Türklere karşı Ermenileri destekler.

İsmet İnönü, Hatıralar adlı kitabında şöyle der:

“Avrupa’da ve dünyada Ermeni sorunundan dolayı Türkiye aleyhine yöneltilen düşmanlıklar, Damat Ferit hükümetleri tarafından daima desteklenerek doğrulanıyordu... Ermenilerin, Türkler tarafından zulüm gördüklerinin şahitliğini Damat Ferit Hükümetleri yapıyordu.”

Osmanlı Devleti’nin Başbakanı, Osmanlı’ya, Türklere atılan iftirayı destekler.

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Ermenilerin tehcirinde suçlu olduğu yalanıyla, Boğazlıyan Kaymakamı Mehmet Kemal Bey sırf İngilizlere yaranmak için tutuklanır ve idama mahkûm edilir.

Vahdettin, İngilizlere şirin görünmek için Boğazlıyan Kaymakamı’nın idamını onaylar.

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Bu coğrafyanın değişmeyen yazgısıdır...

Hain yetiştirmekte, çok verimli ve bereketli toprağa sahiptir bu vatan!..

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Mesela...

Şeyh Sait İsyanı mimarlarından Kürt İslamcılar, Ermeni terörist çetelerle ittifak içindedirler.

Ortak bir örgüt de kurarlar, adı Taşnak-Hoybun.

1980’lerde PKK/ASALA ittifakı, bu örgütün devamıdır.

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PKK terör örgütü ile Ermenistan arasında da, hep yakın iş birliği olmuştur.

Mesela...

2020’de, Ermenistan işgalindeki Karabağ’ı kurtarma savaşında, PKK teröristleri Azerbaycan’a karşı kullanıldı.

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26 Şubat 1921’de Mustafa Kemal Paşa, “Public Ledger” (Philadelphia) muhabirine şunları söyler:

“Rus Ordusu, 1915’te bize karşı büyük taarruzunu başlattığı sırada o zaman çarlığın hizmetinde bulunan Taşnak Komitesi, askeri birliklerimizin gerisinde bulunan Ermeni halkını isyan ettirmişti...

İkmal ve yaralı konvoylarımız acımasız şekilde katlediliyor, gerimizdeki köprüler ve yollar tahrip ediliyor ve Türk köylerinde terör hüküm sürdürülüyordu...”

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Meşhur ABD’li Profesör Bernard Lewis, 1993 yılında “Le Monde” gazetesinde yayımlanan makalesinde şöyle yazar:

“Osmanlı Hükümetinin, Ermeni ulusuna karşı kitlesel imhayı öngören bir planı olduğunu gösteren geçerli kanıt yoktur. Türklerin tehcire başvurmalarının meşru nedenleri vardır. Çünkü Ermeniler, Osmanlı topraklarını işgal eden Rusya ile ittifak halinde Türklere karşı çarpışıyorlardı.”

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ABD’li Ermeni Profesör Hovannisan da, 1982’de Münih’te yapılan “Dünya Ermenilerinin Problemleri Kongresi”nde “Ermeni Soykırımı ispatlanamamıştır. Soykırım hukuken geçersizdir...” gerçeğini dile getirir.

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Tarihi belgelere rağmen...

“Soykırım” sözcüğünde ısrarın amacı, sihirli üç “T”dir.

“Tanınma”, “tazminat” ve “toprak”.

Ermenileri “tehcir” olayının “soykırım” olarak tüm dünyada tanınması, bu yolla Türkiye’den tazminat ve ardından toprak talebinde bulunulması...

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Başta ABD olmak üzere, 30’dan fazla ülke tarihi gerçekleri yok sayan soykırım iftirasını meclislerinde kabul ettiler.

Türkiye, özellikle son dönemde sadece kınama açıklamalarıyla yetindi.

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12 Mayıs 2025’te, PKK terör örgütünün silah bırakma açıklamasında da, Türkiye “soykırım”la suçlandı.

Ve, Türkiye’yi yönetenler bu açıklamayı yırtarak çöpe atmadılar.

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“Yetmez ama evet”çiler, “eski sol yeni liberaller”, Şeyh Sait işbirlikçileri de koro halinde bu iftirayı desteklerler.

Türkiye’ye karşı olmanın, dayanılmaz hafifliği...

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Ve insan merak ediyor haliyle...

Bu vatanın, daha kötü bir yazgısı olur mu diye...