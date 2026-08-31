Türk futbolunun kangrenleşmiş en büyük sorunu bu iki ifade. Son 1 haftada özellikle dört büyük kulübümüz neredeyse her gün 1-2 futbolcusuyla vedalaşıyor. Kulüplere para kazandırarak gidenler olduğu gibi başlıkta belirttiğim gibi gidenlerin haberlerini de çok görmüşsünüzdür. Çok masum duran bu ifadenin arkasında kulüplerin nasıl borç yükünün altına girdiği yatıyor aslında.

Fenerbahçe bu hafta zamanında büyük umutlarla transfer ettiği Cengiz Ünder ve Sofyan Amrabat’ın sözleşmesini feshettiğini resmi açıklamayla duyurdu. Buna göre sarı-lacivertli kulüp 2 futbolcusuyla vedalaştığını bildirdi, ancak hangi mali detaylarla olduğu belirtilmedi. Fenerbahçe bu 2 futbolcuya 29 milyon euro bonservis ödedi. Maaşlarını ödedi, kiralık gönderdi. En sonunda ise yollar ayrıldı. Beşiktaş ise Al-Musrati’nin sözleşmesinin feshettiğini bildirdi. 12 milyon euro bonservis ödendi. Sadece bu üç futbolcu için ödenen bonservis bedeli 42 milyon euro.

Bu üç oyuncunun takımlarına verdiği katkıya bakalım; Al Musrati Beşiktaş’ta 38 maça çıkmış ve 3 kez fileleri havalandırmış, 3 sezon boyunca ayrıca Monaco ve Verona’ya kiralık olarak gönderilmiş.

Cengiz Ünder; Fenerbahçe ile dördüncü sezonuna giren Cengiz, sarı-lacivertli formayı 43 kez giyerken, 9 kez fileleri havalandırmış. Bu dönemde ABD ekibi Los Angeles ve Beşiktaş’ta kiralık olarak oynamış.

AMRABAT’IN HİKAYESİ DERS OLUR

Bu isimler içerisindeki Sofyan Amrabat’ın hikayesi ise kulüplerimize ders olmalı. Mourinho döneminde takıma katılan Amrabat 45 kez sarı-lacivertli formayı terletmiş. Geçen sezonu ise Real Betis’te kiralık olarak oynamış. Faslı futbolcu, sözleşmesi feshedilir edilmez ise Ajax’ın yolunu tutmuş.

Amrabat menajeri meğer nisan ayında Ajax ile anlaşma sağlamış. Bonservis ücreti yerine kendine pay almak için Fenerbahçe'nin son günlerde zor durumda kalacağını bildiği için transferi son ana kadar bekletmiş. Sonuç: Türkiye'den bedavaya ayrılıyor.

TFF KULÜPLERİ KÖŞEYE SIKIŞTIRDI

Türkiye Futbol Federasyonunun anlamsız yabancı kuralı kulüplerin elini kolunu iyice bağladı. Normalde federasyonun görevi kulüplere kolaylık sağlamaktır, önlerini kapamak değil. Tabii futbolumuz yabancı çöplüğüne dönene kadar neredeydiniz diyen çıkacaktır onlar da sonuna kadar haklı.