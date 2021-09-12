Birsel Vardarlı Sözcü’ye konuştu: Annelikten sonra sırada yazarlık ve aşçılık var

Kadın basketbolunun efsanesi Birsel Vardarlı Demirmen, Fenerbahçe'de yaşadığı birçok başarıdan sonra açtığı yeni sayfaları Sözcü HaftaSonu'na anlattı.

İrfan YİRMİBEŞ

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Kadın basketbolunun efsanelerinden… Kariyeri boyunca 22 kupa kazanan, adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, 7 numaralı forması emekli edilen büyük kaptan. 2002'de Migrosspor'da başlayan oyunculuk kariyerini, 2019'da Fenerbahçe'de noktaladı. Sonra köşesine çekildi. Tüm branşlarda Fenerbahçe formasını en çok giyme onuruna (675) erişen Birsel Vardarlı Demirmen, veda sonrası neler yaptığını ve yapacaklarını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı.

Birsel, Birsel'i hangi sözcüklerle anlatır?

‘Azim' derim ilk olarak. Çalışkanlıktan da bahsedebilirim. Ancak azim ve çalışkanlıkla birlikte gelen istikrarı da vurgulamalıyım.

‘Bayan Son Çeyrek' lakabı?

Kariyerim boyunca sorumluluk almayı sevdim. Müsabakaların can alıcı yerlerinde taşın altına elimi koymaktan kaçınmadım. Bu lakap, 2011 Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. İsim babası da İsmail Şenol. Benim için böyle bir benzetmede bulunmuş. Sevdiğim ve benimle özdeşleşen bir lakap oldu.

ZİRVEDE BIRAKTIM

Basketbol mu Birsel'i bıraktı, Birsel mi basketbolu bıraktı?

Birsel basketbolu bıraktı, bu kesin. Hayattaki önceliklerimizi gözden geçirip ailemizi büyütmenin daha doğru bir adım olacağına inandık. Son dönemimde takımıma verimli olmayı planlamıştım. Ne mutlu ki başardım. Finalin de en değerli oyuncusu (MVP) seçilerek basketbolu bıraktım.

22 kupa…

Fenerbahçe'ye gelirken zaten en büyük hedeflerimden biri şampiyonluk yaşamaktı ve bunları yaşayacağımı biliyordum. Bu unvana sahip olmak da benim için bu işin en tatlı yanı oldu. Hepsi çocuğuma onurla anlatacağım başarılar. Ayrıca Vakt-i Fener projesinde, tabloda yer almak, tarihe not düşmek adına büyük bir mutluluktu.

ÇITA BELİRLEDİM

Kariyerdeki tek eksik EuroLeague.

Herkes ister. Ama 3 kez final, üst üste 6 Final Four oynayan bir takımda 22 kupa kazanırken genç kızlara ilham kaynağı olduğumu düşünüyorum. Ayrıca EuroLeague'de tüm zamanların en çok asist yapan dördüncü ismi olarak Türk basketbolcular için bir çıta belirlediğimi de düşünüyorum.

Birsel neden profesyonel bir basketbol görevinde yok?

Şimdilik ailemizi büyüttüğümüz için önceliklerimiz değişti. Beni salonlarda görememenizin sebebi bu. Basketbolun hangi alanında ilerleyeceğime henüz karar vermedim. Antrenörlüğü kendime daha yakın hissediyorum.

BASKETBOL OKULU

En anlamlı şampiyonluk, ödül?

Son sezonumda elde ettiğim ‘MVP' ödülünün yeri çok ayrı. Milli takım ile iki kez üst üste olimpiyatlara katılmak da çok anlamlıydı. Şampiyonluklar konusunda ise birini, diğerinden ayırmak çok da mümkün değil.

‘BV7' adında bir spor okulu var. Nedir hedefler?

Pandemi sürecinde kısa bir ara verdik. Devam etmeyi düşünüyoruz. 2015'te başlamıştık. Basketbolun daha çok çocuğa ulaşmasını hedefliyoruz. Daha çok çocuğun yaşamına dokunmayı ve basketbol sevgisini aşılamayı amaçlıyoruz.

ARTIK BİR ANNE

Şu an hayat nasıl geçiyor?

Önceliğim yeni doğan kızım Lina. Zamanım onunla geçiyor ve hiç şikayetçi değilim. Pandemi dolayısıyla izole bir hayat yaşarken kendime de zaman ayırdım ve hatıralarımı kaleme aldım. Türk spor tarihinde bir kadın sporcu olarak biyografimi yayımlayıp bir ilke imza atacağım. Kitabın gelirini SMA hastası çocuklara aktarmayı planlıyorum. Ayrıca bu kitap ile sporcu adaylarına ilham vermeyi hayal ediyorum.

Ev işleri ile aran nasıl?

Elimden her iş gelir aslında. Buna ütü de dahil! Ama pek sevdiğimi söyleyemem. Mutfak işine merak saldım son zamanlarda. Hatta aşçılık okuluna başlamıştım ki araya pandemi girdi. Devam etmeyi düşünüyorum.

IŞIL EZELİ RAKİP!

Birsel'in birlikte oynadığı en iyi oyuncular?

Nevriye (Yılmaz) başta geliyor. Penny Taylor, Diana Taurasi ve Cappy Pondexter'ı da eklemeliyim.

Işıl (Alben) dost mu, ezeli rakip mi?

Ezeli rakip.

Kadın basketbolu çöküşte. Neden?

Kazandığımız başarılar, uzun yıllar yapılmış yatırımların yansımasıydı. Tekrar aynı yatırımların yapılmasıyla aynı ivmeyi yakalamak gerekiyor. Bunu istikrarlı bir şekilde sürdürmemiz şart.

Birsel, Nevriye, Işıl. Başka efsane çıkar mı?

83 milyonluk bir ülkeyiz. Sürdürülebilir çalışmalarla kadın basketbolunun ülkemizde tekrar yükseleceğine inanıyorum. Yeni efsanelerin çıkacağına da inancım tam.

7 NUMARA NAUMOSKI’DEN

7 numarayı Petar Naumoski'ye olan hayranlığı nedeniyle seçen Birsel Vardarlı Demirmen, formanın emekli edilmesini şöyle anlattı: “Türkiye'de, özellikle kadın basketbolunda çok görülen bir şey değil. Fenerbahçe camiasının farkı, değerlerine sahip çıkması diye düşünüyorum. Başkanımız Ali Koç ‘Jübilenin en güzelini yapacağız' dedikten sonra veda ederken, formam da salondaki yerini aldı. Fenerbahçe sosyal sorumluluk tarafı çok güçlü bir kulüp. Jübilenin geliri kız çocuklarının eğitimine harcandı.”

FENERBAHÇELİLİK BÜYÜK GURUR

Fenerbahçe, bir kelimeden fazlası… Hayatımın büyük bölümünü geçirdiğim bu camiada kaptanlık yapmak, salona adım attığımda formamı görmek en büyük onur. Fenerbahçe sadece bir futbol kulübü değil. Her olimpiyatta Türkiye adına en çok sporcuyu gönderen, neredeyse tüm branşlarda sporcu yetiştiren Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu. Böyle bir kulübün parçası olmakla kelimelerle anlatılamayacak kadar gurur duyuyorum.

MİGROSSPOR’DA KEŞİEN HAYAT

Birsel'in eşi Emre, eski bir basketbolcu. Bıraktıktan sonra yüksek lisansını yaparken; Migrosspor'da çalışan eski antrenörü ile karşılaşıyor ve yardımcı antrenörlük teklifi alıyor. Birsel de Migrosspor'da henüz kariyerinin başında. Kader, Demirmen çiftini bu şekilde birleştiriyor. Bebeklerinin adı Lina.