Frutti Extra Bursaspor’dan rüya gibi zafer! Son saniye basketi iptal edildi…

Avrupa’da yoluna doludizgin devam eden Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı deplasmanda 85-83 yenerek 7Days EuroCup’ta yarı finale yükseldi. Ancak maçın son saniyesinde yaşananlar, unutulmayacak anlara sahne oldu…

Temsilcimiz Bursaspor maç boyunca skoru önde götürürken, binlerce taraftarının desteğiyle pes etmeyen Cedevita Olimpija son çeyrekte farkı eritti. Maçın son hücumuna gelindiğinde, Bursaspor 85-83’lük üstünlüğe sahipti ve top ev sahibi ekipteydi. Olimpija’yı oyuncular boş atış fırsatı için top çevirirken, üç sayı çizgisinin gerisinde bulunan Jacob Pullen son topu kullanan isim oldu.

Pullen’ın akılalmaz son saniye üçlüğü panyaya çarpıp basket olunca Olimpija 86-85 öne geçti. Sloven taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşarken maçın hakemleri pozisyonu izlemek için ekran başına gitti. Ve yapılan incelemelerin ardından Pullen’ın atışı yaptığı sırada sürenin dolduğu görüldü ve üçlük geçersiz sayılınca Bursaspor sahadan 85-83’lük galibiyetle ayrılarak yarı final biletini kaptı.

Hakemlerin kararının ardından bu kez üzülen taraf Slovenler olurken, Bursasporlu oyuncular saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşadı.

Bursaspor, yarı finalde Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Ratiopharm Ulm'u devre dışı bırakan Virtus Bologna ile Boulougne Metropolitans 92 karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Valencia kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar ise, 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Ekpe Udoh, Bursaspor’un zaferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız basketbolcu, “Vay be! Ne son! Bursa çok acayip bir serüven geçiriyor!” ifadelerini kullandı.

Wow!

What an ending!

Bursa is having a crazy run!

— Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) April 27, 2022