Frutti Extra Bursaspor’dan rüya gibi zafer! Son saniye basketi iptal edildi…

7Days EuroCup çeyrek final karşılaşmasında deplasmanda Sloven takımı Cedevita Olimpija ile karşılaşan Frutti Extra Bursaspor, potasında gördüğü son saniye basketiyle dondu kaldı. Ancak sonrasında yaşananlar, adeta rüya gibi bir zafer elde edilmesini sağladı...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Avrupa’da yoluna doludizgin devam eden Frutti Extra Bursaspor, Sloven ekibi Cedevita Olimpija’yı deplasmanda 85-83 yenerek 7Days EuroCup’ta yarı finale yükseldi. Ancak maçın son saniyesinde yaşananlar, unutulmayacak anlara sahne oldu…

Temsilcimiz Bursaspor maç boyunca skoru önde götürürken, binlerce taraftarının desteğiyle pes etmeyen Cedevita Olimpija son çeyrekte farkı eritti. Maçın son hücumuna gelindiğinde, Bursaspor 85-83’lük üstünlüğe sahipti ve top ev sahibi ekipteydi. Olimpija’yı oyuncular boş atış fırsatı için top çevirirken, üç sayı çizgisinin gerisinde bulunan Jacob Pullen son topu kullanan isim oldu.

Pullen’ın akılalmaz son saniye üçlüğü panyaya çarpıp basket olunca Olimpija 86-85 öne geçti. Sloven taraftarlar ve oyuncular büyük sevinç yaşarken maçın hakemleri pozisyonu izlemek için ekran başına gitti. Ve yapılan incelemelerin ardından Pullen’ın atışı yaptığı sırada sürenin dolduğu görüldü ve üçlük geçersiz sayılınca Bursaspor sahadan 85-83’lük galibiyetle ayrılarak yarı final biletini kaptı.

Hakemlerin kararının ardından bu kez üzülen taraf Slovenler olurken, Bursasporlu oyuncular saha içinde inanılmaz bir sevinç yaşadı.

İşte maçın sonunda yaşanan tarihi anlar ve soyunma odası sevincimiz pic.twitter.com/wkBDWck315 — Frutti Extra Bursaspor (@BsBasketbol) April 27, 2022

BURSASPOR’UN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ

Bursaspor, yarı finalde Gran Canaria karşısında kazanan Morabanc Andorra ile eşleşti. Diğer eşleşmede ise Ratiopharm Ulm'u devre dışı bırakan Virtus Bologna ile Boulougne Metropolitans 92 karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Valencia kozlarını paylaşacak. Karşılaşmalar ise, 3-4 Mayıs tarihlerinde oynanacak.

Frutti Extra Bursaspor EuroCup’ta Yarı Final’de! İnanılmaz, bol dramalı maç sonu ve Bursaspor’un galibiyetini öğrendiğimiz o dakikalar! @akonavic @CihatLevent #7DAYSEuroCup pic.twitter.com/QYAfwFspT7 — S Sport (@ssporttr) April 27, 2022

EKPE UDOH’TAN BURSASPOR’A ÖVGÜ

Öte yandan Fenerbahçe Beko’nun eski yıldızı Ekpe Udoh, Bursaspor’un zaferi sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Yıldız basketbolcu, “Vay be! Ne son! Bursa çok acayip bir serüven geçiriyor!” ifadelerini kullandı.

Wow!

What an ending!

Bursa is having a crazy run! — Ekpe Udoh (@EkpeUdoh) April 27, 2022