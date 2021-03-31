Gözler Bodrum’a çevrildi… 5 bin kişinin gelmesi bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Bodrum Halikarnas Granfondo Bisiklet Yol Yarışı'nın 23 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı belirtildi. 27 ülkeden yaklaşık bin yarışmacının katılacağı organizasyonda bisikletçiler 56 km. lik kısa ve 103 km. lik uzun parkurda mücadele edecek.

Bodrum’un ilk defa bir Granfondo'ya ev sahipliği yapacağını belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Muğla Temsilcisi İlker Cömert, Nisan ayında düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ardından Bodrum Halikarnas Granfondo'nun da Bodrum'da düzenlenmesinin ilçenin uluslar arası tanıtımında önemli rol oynadığını belirterek “Avrupa’da önemli organizasyonların hemen hepsi sağlıkla başarı ile gerçekleştirildi. Ülkemizde de bir çok önemli organizasyonu başarı ile yaptık. Bisiklet sporu açık havada yapılması ve mesafe kuralına en uygun sporlardan birisi olarak ön plana çıkıyor. Biz 23 Mayısa kadar bazı şeylerin düzeleceğini düşünmekle beraber UCI tedbirleri kapsamında da önemlerimizi alıyoruz. Umarım yurt dışından gelecek misafirlerimiz içinde o zaman kadar sıkıntılar ortadan kalkmış olur” diye konuştu.

Cömert 1000 bisikletçi ile birlikte yaklaşık 4 bin kişinin de organizasyona dahil olacağını söyledi.

ÇOCUKLAR İÇİN DE YARIŞMA DÜZENLENECEK

Bodrum Halikarnas Granfondo Uluslararası Bisiklet Yol yarışı kapsamında 22 Mayıs 2021 akşamı saat 19.00 da Kale önünde 17 metrelik özel hazırlanmış bir alanda 4-6 yaş grubunda 25 çocuk denge bisikleti ile Junior Granfondo yarışını gerçekleştirecek. “Baba anne beni de Bodrum'a götür” mottosu ile gerçekleştirilecek yarışmaya Bodrumlu ailelerde çocuklarını kayıt ettirebilecek.

Yarışmanın ödül töreni 23 Mayıs saat 15:00 da Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilecek. Erkeklerde 10, Kadınlarda 10 ve 2 kategoride Genel Klasman da dahil olmak üzere toplamda 66 sporcuya değişik ödüller ve madalya verilecek.