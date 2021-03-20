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Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo vizesini aldı

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Eleme müsabakalarında Türkiye'yi grekoromen 60 kiloda temsil eden Kerem Kamal, Macar rakibi Erik Torba'yı 5-4 mağlup ederek finale yükseldi. Bu sonuçla Tokyo için kota almış oldu.

Güncellenme: 21:53, 20/03/2021
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Milli güreşçi Kerem Kamal Tokyo vizesini aldı

Macaristan başkenti Budapeşte'de düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıtası Kalifikasyon Turnuvası’nda Kerem Kamal, Gürcü, Moldovalı ve yarı finalde de Macar rakiplerini yenerek finale yükseldi.

60 kiloda Kerem Kamal ilk turda güçlü rakibi Gürcü Irakli'yi (5-1), çeyrek finalde Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu'yu mükemmel bir supleks atarak müsabakayı daha ilk devre bitmeden (9-1) sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi.

Milli güreşçi yarı finalde Dünya Kupası ikincisi Macar Erik Torba'yı da çok mükemmel bir taktik mücadele sonunda (5-4) yenerek finale yükseldi ve Tokyo Olimpiyatları kotası kazandı.

Böylece Budapeşte'de Türkiye, Serbest Stilde; 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kadınlarda; 59 kiloda Evin Demirhan, Grekoromende 60 kiloda Kerem Kamal ile 4 kota kazandı.

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Yayınlanma Tarihi:20:37,