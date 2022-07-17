Oklar, KKTC’nin özgürlük kutlamaları için atıldı

2'nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında bugün başladı.

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KKTC’nin Girne kentindeki 2’nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası bugün gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı. Okçular Vakfı ve Yunus Emre Enstitüsü’nün iş birliğiyle KKTC’nin Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlik dört gün sürecek.

Kupa, 20 Temmuz Çarşamba günü, Türk Yıldızlarının gösterisi, okçuluk deneyimleme etkinliği ve Arslanbek Sultanbekov konseriyle sona erecek.

Okçuluk Kupasının açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız katıldı. Açılışta bir konuşma yapan Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, kupanın amacının 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatını anmak, hatırlatmak ve genç kuşağa aktarmak olduğunu söyledi. Yıldız, 2’nci Uluslararası Barış ve Özgürlük Kupası’yla hem Kıbrıs Barış Harekatı şehitlerini anacaklarını hem de Kıbrıs’taki Türk varlığının engellenemez olduğunu hatırlatacaklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

“Kıbrıs adasına barış getiren ve adadaki Türk varlığının geleceğini garanti altına alan Kıbrıs Barış Harekatı, anılmaya, hatırlanmaya ve hatırası geleceğe aktarılmaya layık tarihimizin en önemli olaylarında biri. Harekat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurulmasının yolunu açtı, Kıbrıs’taki Türk-İslam varlığının ilelebet muhafaza edileceğini tüm dünyaya duyurdu. İki yıldır düzenlediğimiz Uluslararası Barış ve Özgürlük Okçuluk Kupası ile barışın dili olan spor ve kültür birlikteliğini Yavru Vatan Kıbrıs’a getirmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yarışmaya katılan tüm okçulara başarılar diliyorum.”