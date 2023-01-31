Arsenal, Chelsea’den Jorginho’yu transfer etti

Premier Lig'de 19 yıl sonra şampiyonluk için ilk kez bu kadar iddialı olan Arsenal, ara transfer döneminde ezeli rakibi Chelsea'nin orta sahası Jorginho'yu transfer etti.

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig’in ara transfer döneminin son gününde iki ezeli rakip arasında transfer gerçekleşti. Ligin lideri Arsenal, Chelsea ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jorginho’yu kadrosuna kattı.

31 yaşındaki Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu, Arsenal’a 12 milyon Sterlin bedelle transfer olurken yeni takımıyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Mohamed Elneny’nin sakatlığı sonrasında Partey’in tek alternatif kalması ve zaman zaman yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle Mikel Arteta orta sahaya takviye istedi. Arsenal’ın Brighton’dan Moises Caicedo için yaptıkları 70 milyon Sterlin değerindeki teklifin reddedilmesinin ardından Londra ekibi gözünü şehrin diğer takımının orta sahasına çevirdi.

Enzo Fernandez’in gelişiyle gözden düşecek olan Jorginho da takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.

Jorginho Chelsea ile hem Şampiyonlar Ligi hem de Avrupa Ligi kazanmayı başarmıştı.