Borussia Dortmund’dan Marco Rose kararı!

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Teknik Direktör Marco Rose'un görevine son verdilğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Sezon başında Borussia Dortmund’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Marco Rose’nin görevine son verildi.

Borussia Dortmund’dan yapılan açıklamada, Teknik Direktör Rose ile birlikte yöneticilerin gerçekleştirdiği toplantının sonunda ayrılık kararı alındığı belirtildi ve 43 yaşındaki teknik direktöre bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Dortmund’un başında 45 maça çıkan Rose, 1.85 maç başına galibiyet puanı ortalaması yakaladı. Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş’ın da yer aldığı C Grubu’nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi’ne gitmişti.

Avrupa Ligi Play-Off turunda Rangers’a elenen Alman ekibi, Bundesliga’yı Bayern Münih’in arkasında ikinci bitirdi.

Teknik Direktörlük kariyerine Mainz’da yardımcı antrenör olarak başlayan Rose, LOK Leipzig, Salzburg ve Borussia Monchengladbach takımlarında görev yaptı.