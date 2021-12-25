Adana’da seyisler greve gitti! Maaş kararı sonrası kriz çıktı…

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği'nin açıkladığı seyis maaşları sonrası kriz çıktı. Adana Hipodromu'nda seyisler greve gitti. Atların piste girmesine izin vermeyen seyisler protesto kararı aldı.

Ümit GENÇ

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Adana Yeşiloba Hipodromu’nda bugün yapılacak yarışlar öncesi seyisler greve gitti. Yarış severlerin büyük bir heyecanla beklediği mücadele öncesi seyisler çalışmama kararı aldı. Maaşlar ve kendilerine sunulan olanaklardan şikayetçi olan seyisler yarışları tehir ettirerek ses getirmek istiyor.

1 SAATLİK ERTELEME GELDİ

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu’nun aldığı kararla Adana yarışlarının ilk etapta 1 saat ertelendiği duyuruldu. Daha sonra koşunun saat 16.00’da yapılacağı açıklandı.

Atların piste girmesine izin vermeyen seyisler an itibariyle yarışları protesto ediyorlar. Adana Yeşiloba Hipodromu’nda 10 koşulu bir at yarışı programı olup 1. Altılı Ganyan 1. Koşu ile saat 13.30 ve 2. Altılı Ganyan 5. Koşu ile saat 15.30’da başlayacaktı.

Türkiye Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği’nin (TYAYSD) geçtiğimiz günlerde açıkladığı 2022 yılı seyis maaşları sonrası çok büyük bir kriz çıkmıştı. TYAYSD Tek ata bakan seyis maaşının aylık 4.253,40 TL olacağını duyurmuştu.

İŞTE TYAYSD’NİN YAPTIĞI SEYİS MAAŞLARI DUYURUSU