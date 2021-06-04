Ali Koç: Türkiye Cumhuriyeti, bir kişi kalmayana kadar bu işi temizlemelidir

FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulundu.

“ÜLKEMİZE ÇOK BÜYÜK ZARARLAR VERDİLER”

*Kul hakkı yediler, iftira attılar. İnsanlar kanser oldu, çocuklar utancından okula gidemedi. İğrenç emellerine hizmet ettirmek, bu ülkeyi yeniden dizayn etmek için aldıkları güçle, spor, siyaset, TSK olsun ülkemize çok büyük zararlar verdiler. Biz bunlardan bir tanesiyiz. Allah bugünleri Türkiye’ye bir kez daha göstermesin. Bu insanların bu kadar güç sahibi olmaları, devletin kılcal damarlarına sızarak bu güçlere gelmelerine nasıl müsaade edildiyse bundan ders alınması lazım.

*Hukuki süreç tamamlanmadı. Yargıtay’dan karar bekliyoruz. Bugün çıkan kararlarda cezalar o kadar ağır ki değişeceğini sanmıyoruz.

*Benim şahsen en çok hesaplaşmak istediğim kesim, rüzgarı arkasına alarak terör örgütünün en kuvvetli olduğu dönemlerde Fenerbahçe’ye her şekilde saldıran, iftira atan kişi ve kurumlardır. TV programlarında bunları alkışlayan medet uman insanlarla hukuken olmasa bile vicdanen hesaplaşacağız. Terör örgütünün en büyük gücü medyasıydı, medya ile planlayıp, polis ile çökertiyorlardı. Bugün utanmadan, vicdanlarıyla hesaplaşmadan bu örgüte lanet okuyanlar, bilerek ve isteyerek, onların maşası oldu. Bunlarla da hesaplaşmalıyız. Bunları, bu yaptıklarına pişman edeceğiz.

*İnanın bir şey bitmiş değil. Türkiye Cumhuriyeti, bir kişi kalmayana kadar bu işi temizlemelidir. Bu insanların temizlenmediği alanlar var. Bu kudretli devlet gücüyle bu temizliği yapabilir. Yeter ki sonuna kadar gidilmek istensin. İçimizde buruk bir sevinç var. Keşke bu günleri yaşamasaydık. Silivri’ye çok daha büyük bir hapishane yapacaklardı, çok büyük planları vardı. Bu işi sulandırmadan sonuna kadar mücadele etmeliyiz. Hangi takımı tutarsak, hangi partiye oy verirsek verelim, bu mücadeleyi beraber omuz omuza yürütmeliyiz.

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VERİLEN CEZALAR

Kapatılan Samanyolu Medya Grubu'nun başkanı Hidayet Karaca ‘gizliliği ihlal', ‘belgede sahtecilik' ve ‘iftira' suçlarından 1406 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin İEM Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç 1972 yıl 10 ay, eski polis memuru Ahmet Kalender 588 yıl, eski polis memuru Lokman Yanık ise 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

“MAHKEME BAŞKANI TEHDİT EDİLDİ”

Fenerbahçe Avukatı Naim Karakaya “3 Temmuz operasyonu bugün itibariyle sonlanmıştır. Hukuk dışı odaklar tarafından yapılan operasyon sonrasında Fenerbahçe’nin masum olduğu ispatlanmıştır. İftiradan, örgütlü suçlardan cezalar verilmiştir. Resmi belgede sahtecilik kararları da mevcuttur. 3 Temmuz süreci Yargıtay’ın önündedir. Yargıtay’daki dosyanın da en kısa sürede bitirilmesini bekliyoruz” dedi.

Fenerbahçe Avukatı Fethi Pekin “Zincirleme iftira ve resmi evrakta sahtecilik yapılmış. Bu tuzak örgüt olarak kurulmuş. Gereken cezaları en ağır şekilde aldılar” ifadelerini kullandı.

Avukat Fethi Pekin: “Karar açıklandıktan sonra, heyet başkanı ilginç bir konuya değindi. Şahıslar tarafından tehdit edildiklerini ifade ettiler. Bu tehditlere kulak vermeyeceklerini ve bunların umurlarında olmadığını söylediler. Bu cesur yargı mensuplarını göğsüm kabararak izledim” açıklamasını yaptı.