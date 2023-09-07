Antalyasporlu Naldo’nun ailesi Antalya’da kaza geçirdi: 1’i ağır, 5 yaralı

Antalya'da kavşakta 2 otomobil ve motosikletin karıştığı kazada, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereria'nın oğlu, kayınpederi ve kayınvalidesinin de olduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan Naldo'nun oğlu Davi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Antalya’da meydana gelen trafik kazasında, Antalyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira’nın ailesi dahil olmak üzere 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 1255 Sokak üzerinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor futbolcusu Brezilyalı Naldo’nun kayınpederi olan İtalyan Walter Tilatti’nin kullandığı 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışma sonucu Tilatti’nin kullandığı otomobil de savruldu ve aynı yönde seyir halinde olan Cüneyt Eslik’in idaresindeki 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarptı.

4 YAŞINDAKİ OĞLU AĞIR YARALI

Olayda, araçta sıkışan Tilatti ve eşi Alexandra Nardy ile aynı otomobilden fırlayan futbolcu Naldo’nun 4 yaşındaki oğlu Davi Pereira da dahil olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı.

Kaza haberini alan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, acil müdahalede bulunarak ağır yaralı Davi’yi ambulansla hastaneye sevk etti. Diğer yaralılar da aynı şekilde hastaneye taşındı.

Kaza mahalline gelen itfaiye ekibi, araçta sıkışan Walter Tilatti’yi kurtarmak için çalışmalara başladı. Ancak vatandaşların yardımı da yetmedi ve itfaiye ekibi, Tilatti’yi ayırıcı ve kesici makas kullanarak sıkıştığı araçtan çıkardı. Kurtarılan Tilatti, sağlık ekiplerinin sedyesine alınarak hastaneye götürüldü.

Bu sırada sağlık ekibi, müdahale ettiği motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik ve Alexandra Nardy’yi de tedavi etti. Kaza yerinde yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

NALDO HASTANEYE GİTTİ

Futbolcu Naldo’nun haber alması üzerine, kendisi ve Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel, teknik heyet ve futbolcularla birlikte yaralıların hastaneye gittiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne hareket etti. Naldo’nun kayınpederi ile kayınvalidesinin durumunun iyi olduğu, ancak oğlu Davi’nin ameliyata alındığı öğrenildi.

Kaza tanığı Ceylan Güder, olay yerinde çok sayıda kazaya şahit olduğunu ancak bu kadar şiddetli bir kazayı daha önce görmediğini söyledi. Güder, siyah bir aracın çok yüksek hızla geldiğini ve kaza anında şiddetli bir çarpışma yaşandığını ifade etti.