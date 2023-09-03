Başakşehir, Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Süper Lig ekibi Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Bu sezon ligde 3 maça çıkan İstanbul ekibi puansız 19. sırada yer alıyor.
Başakşehir bu sezon çıktığı 3 lig maçında Alanyaspor ile Karagümrük’e 2-0, Konyaspor’a ise 1-0 mağlup oldu.
Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde grubunu lider tamamlayıp son 16 turuna yükselen Başakşehir, Gent’e elenmişti.
İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu yönetiminde geçen sezon Süper Lig’i 62 puanla 5. sırada tamamlamıştı.