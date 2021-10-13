Borussia Dortmund’un gözü Beşiktaş’ın gençlerinde

Gelecek vaat eden oyuncuları parlatıp dünya futboluna sunan Alman kulübü Borussia Dortmund'un gözlemcileri Beşiktaş'ın genç yıldız adaylarını izliyor.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Borussia Dortmund'un en önemli özelliği, genç isimleri parlatıp dünya futboluna sunması. Erling Haaland (21), Jadon Sancho (21), Jude Bellingham (18) ve Youssoufa Moukoko (16); Alman kulübünün son dönemde piyasaya sürdüğü yeteneklerden sadece birkaçı. Genç futbolculara yatırım yapmasıyla ünlü sarı-siyahlıların takip ettiği isimlerden bazıları da Beşiktaş'tan…

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Beşiktaş’ın altyapısından yetişen, UEFA Gençlik Ligi'nde görücüye çıkan ve Borussia Dortmund'un dikkatini çeken 4 isim var. Bunlar; Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz ve Semih Kılıçsoy. Türk takımlarının aksine, henüz 20 yaşını görmemiş gençlere A takımda sıkça şans veren Borussia Dortmund'un gözlemcilerinin bu dört genç oyuncuyu yakın takibe aldığı ve transfer teklifine hazırlandığı belirtiliyor.