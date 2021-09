CANLI | Galatasaray-Lazio

Galatasaray-Lazio maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Lazio ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, grup maçlarına Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Lazio maçı ile başlıyor. Galatasaray-Lazio maçının tüm detayları ve canlı anlatımı haberimizde...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi grupları macerasına İstanbul'da başlıyor. Sarı-kırmızılılar, E Grubu ilk maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geliyor.

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan; Sacha Boey, Arda Turan ve Barış Alper Turan’ın yanı sıra statü gereği kadroya alınmayan Fatih Öztürk, Gustavo Assunçao, Aytaç Kara ve Oğulcan Çağlayan bu maçta forma şansı bulamıyor. Lazio’da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmamakta.

Lazio, bu sezon Avrupa kupalarına direkt gruplardan başladı. Galatasaray ise UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Hollanda temsilcisi PSV'ye elendikten sonra UEFA Avrupa Ligi elemelerinde İskoç takımı St. Johnstone ve Danimarka ekibi Randers'ı geçerek gruplara kaldı.

Matej Jug düdük çalıyor

Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug düdük çalıyor. Jug’un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise David Smajc… Ayrıca VAR koltuğunda Slavko Vincic otururken, AVAR’da da Rade Obrenovic yer alıyor.

5. randevu

Galatasaray ile Lazio, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 4 resmi maçta rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1 galibiyet alırken, İtalyan ekibi de 2 kez sahadan galip ayrıldı. 1 mücadelede de berabere sona erdi. Aslan'ın 3 golüne, Lazio 5 golle karşılık verdi.

İki takım son olarak ise 25 Şubat 2016 tarihinde UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında İtalya’da karşı karşıya geldi. Müsabakayı Lazio 3-1’lik skorla kazandı.

İtalyanlarla 24 kez karşılaştı

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımları ile bugüne kadar 24 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 8 kez de mağlup oldu. 9 maçta ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda 31 gol kaydederken, kalesinde 38 gol gördü.

Avrupa kupalarında 295. randevu

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 294 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 103 kez sahadan galip ayrılırken, 114 kez de rakiplerine mağlup oldu. 77 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Galatasaray, rakip fileleri 393 kez havalandırırken, kalesinde ise 443 gol gördü.

Fatih Terim yönetiminde Avrupa’da 88. maç

Teknik Direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında bugüne kadar 87 kez Avrupa kupası maçına çıktı. Geride kalan karşılaşmalarda Terim’in öğrencileri 34 galibiyet, 34 mağlubiyet ve 19 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa karşılaşmalarında 120 gol atarken, kalesinde ise 131 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da 6 maça çıktı

Galatasaray, bu sezon Avrupa kupalarında 6 karşılaşma oynadı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerde 2 galibiyet alırken, 2 kez mağlup oldu, 2 de berabere kaldı. Aslan son olarak Randers ile karşılaştı ve sahadan 2-1 galip ayrılıp adını UEFA Avrupa Ligi gruplarına yazdırdı.

4. kez gruplarda mücadele edecek

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde statü değişikliği yapılıp, grup maçları oynanmaya başlandıktan sonra ilk kez 2007-2008 sezonunda gruplarda mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında da gruplara kalmasından sonra bu sezon 4. kez gruplarda yer alacak. Aslan, 17 Mayıs 2000 tarihinde de o dönemki adıyla UEFA Kupası’nı müzesine götürmüştü.

124 gün sonra evinde

Geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından zeminde çalışmalar yapan Galatasaray bu sezon sahasındaki ilk resmi karşılaşmasına Lazio karşısında çıkıyor. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde son olarak 15 Mayıs tarihinde ligin son haftasındaki Yeni Malatyaspor maçını oynayan sarı-kırmızılılar 124 gün sonra evinde mücadele ediyor.

Fatih Terim: Takımıma güveniyorum

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Marsilya, Lazio, Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dörtlüsünün, Avrupa kültürü olan bir dörtlü olduğunu kaydederek, “Avrupa’da ve oynadığı her yerde köklü kulüpler. Bir Şampiyonlar Ligi kurası çekseniz veya Şampiyonlar Ligi’nde bu takımlar geldi deseniz kimse yadırgamaz. Hepsi de çok güçlü. Bunların ilki Lazio. Meslektaşım Sarri yönetiminde çok da güçlü bir takım kurdular. Şampiyonluğa oynayabilecek kapasitede bir takım kurdular. Marsilya zaten çok iyi başladı, Lokomotiv de her zaman bu arenada bulunan, önemli işler yapabilecek bir takım. İyi bir kadrosu var Lazio’nun. Şu oyuncu şundan daha iyi, bu oyuncu daha önde demek diğer oyunculara büyük haksızlık olur. Lige de iyi başlamışlardı son Milan maçına kadar. Ama karşısında da neredeyse yeni kurulmuş, birçok oyuncusunu iyileştirmiş bir Galatasaray var. Ben oyuncularıma güveniyorum, muhakkak ki hata yapacaklardır. Biz de bu hataları en aza indirerek yolda giderken bir hataya sebebiyet vermemek için çalışacağız. Kolay bir maç olmayacak ama ben programa baksaydım, Galatasaray-Lazio maçını seyretmek için programıma alırdım, keyifli geçeceği kesin. Takımıma güveniyorum, gençlerimize ve diğer arkadaşlarımıza güveniyorum. Burada da çok iyi bir fikstürle başlamadık. İçeride Lazio, dışarıda iki deplasman üst üste. Oynadığımız son 10 maçı çeşitli sahalarda oynadık. Kendi evimizde ilk kez oynuyoruz. Bunların 8’ini de kaybetmedik. Böyle de bir özlemimiz var, kendi sahamız ve taraftarlarımızla ilgili. Gruptaki her maç zor, sonuna kadar iddiası olan bir Galatasaray olur inşallah. Bunun için uğraşacağız” dedi.

“Lazio maçı önemli bir durak”

Özgüvenin çok önemli olduğunu kaydeden Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

“Lazio maçı; Kasımpaşa, Trabzonspor, Hatayspor, eleme maçlarından sonra çok önemli bir durak. Umarım bunları ileri taşıyabilecek bir oyun ve skor alırız. Zaten kazanırsınız ama nasıl kazandığınız çok önemlidir. Ümit ederim biz bunu oyuncularımızın bir sonraki hamlede, kendilerine aşırı güven sağlayan bir oyun olarak döner diye düşünüyorum.”

Galatasaray’ın UEFA A Listesi’ne bildirdiği futbolcular şöyle:

“Fernando Muslera, Christian Luyindama, DeAndre Yedlin, Atalay Babacan, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau, Alpaslan Öztürk, Marcao Teixeira, Patrick van Aanholt, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Emre Kılınç, Ryan Babel, Arda Turan, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu, İsmail Çipe, Sofiane Feghouli, Ömer Bayram, Mbaye Diagne, Olimpiu Morutan, Sacha Boey, Berkan Kutlu, Berk Balaban, Victor Nelsson oldu.