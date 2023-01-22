CANLI | Kayserispor Beşiktaş maçı canlı yayın (Süper Lig 20. hafta)

Kayserispor Beşiktaş maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'in 20. haftasında zirve yarışına ortak olmak isteyen Beşiktaş Kayseri deplasmanına çıkıyor. Son 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Beşiktaş, Kayserispor'u da mağlup ederek bu sezon ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi elde etmeye çalışacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş, Yukatel Kayserispor’a konuk oluyor.

Ligde oynadığı 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı takım, hanesine yazdırdığı 32 puanla 5. sırada yer alıyor. Spor Toto Süper Lig’in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 8’ini kazanan, 2’sinde berabere kalan ve 8’inden mağlup ayrılan Kayserispor ise haftaya 26 puanla 8. basamakta girdi.

BEŞİKTAŞ’IN EKSİLERİ

Siyah-beyazlılarda tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı bulunan Josef de Souza, karşılaşmada forma giyemeyecek. Beşiktaş’ta sakatlığı devam eden oyunculardan Cenk Tosun ve Gedson Fernandes maça yetişti. İkisi de karşılaşmaya 11’de başlıyor.

Öte yandan lisansı yetiştirilen ve takımla birlikte Kayseri’ye giden Vincent Aboubakar kadroda yer almadı.

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta Kayserispor maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun, Nathan Redmond, Arthur Masuaku, Romain Saiss ve Gedson Fernandes kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 21. haftada Corendon Alanyaspor ile yapılacak müsabakada takımdaki yerlerini alamayacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig’de Kayserispor ile 44. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 43 maçın 25’ini siyah-beyazlı ekip kazandı, 10’undan Kayserispor galip ayrıldı. 8 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ligde Kayserispor ile oynadığı son 5 müsabakayı kazandı.