CANLI | Süper Lig’e yükselecek takımlar belli oluyor! Adana Demirspor, Samsunspor, Giresunspor

TFF 1. Lig’de Süper Lig’e yükselen iki takım belli oluyor! Ligde 67 puana sahip lider Adana Demirspor, ikinci sıradaki Giresunspor ve ve üçüncü Samsunspor’un oynayacağı maçların ardından Süper Lig’e yükselecek iki takım kesinlik kazanacak. Adana Demirspor ve Giresunspor kazanmaları halinde doğrudan Süper Lig’e yükselen ekipler olacak, üçüncü sıradaki takım ise Play-Off’ta mücadele edecek.

Kritik maçlar öncesinde Altay, İstanbulspor ve Altınordu Play-Off’ta mücadele etmeye hak kazandı. Bu maçların sonucunda ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Play-Off yarı final turunda Altınordu ile karşılaşacak. Kritik maçların canlı takibi haberimizde…

İkinci yarılar oynanıyor… (Sayfa sürekli güncellenmektedir! TIklayın)

Adanaspor 0-2 Samsunspor (Savicevic 5′ 10′)

Adanaspor : Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson

: Burak, Harun, Donkor, Cenk, İsmail, Uğurcan, Papa, Celil, Iko Seth, Kingsley, Sampson Samsunspor : Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin Özdekin, Nadir

: Nurullah, Erkam, Veli, Yalçın, Mücahit, Ferhat, Savicevic, Gökhan, Guido, Yasin Özdekin, Nadir Tuzlaspor 1-2 Giresunspor (Eren Tozlu 5′, Segbefia 15’p, Balde 20′)

Tuzlaspor : Angeler, Ferhat Öztorun, Arif, Yasin, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Segbefia, Muhammed Sarıkaya, Pucko, Özgür Can Özcan, Berk Can Sevgi.

: Angeler, Ferhat Öztorun, Arif, Yasin, Cajic, Muhammed Gönülaçar, Segbefia, Muhammed Sarıkaya, Pucko, Özgür Can Özcan, Berk Can Sevgi. Giresunspor : Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde.

: Onurcan, Hayrullah, Diarra, Sergen, Hüsamettin Tut, Uzodimma, Erol Can Akdağ, Mehmet Taş, Nalepa, Eren Tozlu, Balde. Menemenspor 0-3 Adana Demirspor (Pa Dibba 7′, Ezeh 11′, Hasan Kılıç 23’p)

Menemenspor : Fatih, Emre Batuhan, Bekir Can, Murat, Ömer, Cem, Berkay, Abdulkadir, Tayfun, Aydın, Rıdvan

: Fatih, Emre Batuhan, Bekir Can, Murat, Ömer, Cem, Berkay, Abdulkadir, Tayfun, Aydın, Rıdvan Adana Demirspor: Muhammed, Süleyman, Tayyip Talha, Rassoul, Kaan, Gökhan İnler, Hasan, Sinan, Ezeh, Yunus, Pa Dibba