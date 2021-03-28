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Erzurumspor’da şoke eden karar! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı…

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor 5 gün önce anlaşmaya vardığı İsmail Kartal ile yollarını ayırdı.

Güncellenme: 20:58, 28/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Erzurumspor’da şoke eden karar! İsmail Kartal ile yollar ayrıldı…

BB Erzurumspor’da şaşkına çeviren bir karar alındı… Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla 19’uncu sıraya gerileyen ve son 6 maçtır kazanamayan Erzurumspor Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.

Düşme hattından çıkmak için taze kana ihtiyaç duyarak 5 gün önce İsmail Kartal ile anlaşmaya varan Erzurum ekibi flaş bir kararla yolları ayırdı.

ANTALYA’DA KAMPTAYDI

Antalya’da kampta olan Erzurumspor’da İsmail Kartal ile yönetim arasında anlaşmazlıklar yaşandığı ve bu nedenle ayrılık kararı alındığı ifade edildi.

Bu sezon 4’üncü teknik adam değişikliğine giden Erzurumspor, daha önce Mehmet Özdilek, Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal ile yollarını ayırmıştı.

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Yayınlanma Tarihi:20:35,