Fenerbahçe gönderdi, Thiam Kayseri’de Galatasaray’a karşı şov yaptı

Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen ve sezon başında Kayserispor'a transfer olan Thiam, dünkü Galatasaray mücadelesinde adeta şov yaptı. Sarı lacivertli taraftarlar Senegalli yıldızı sosyal medyada gündeme taşıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 6. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray’ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tarihe geçen galibiyetinde Senegalli santrafor Mame Thiam geceye damga vurdu.

Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray’ı sahasına hapseden Kayserispor’da Mame Thiam, 39. dakikada sahneye çıktı ve durumu 1-0’a getirdi. Bernard Mensah’ın asistinde topla buluşan Senegalli futbolcu perdeyi açan isim oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında eski Galatasaraylı Emrah Başsan harika bir gol attı. Ceza sahası dışında topla buluşan tecrübeli futbolcu uzaktan kaleyi denedi ve farkı 2’ye yükseltti. Mücadelenin 53’üncü dakikasında VAR incelemesinin ardından ev sahibi Kayserispor penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topu bir kez daha ağlara gönderen Mame Thiam takımının 3, kendisinin 2’nci golünü kaydetti.

Attığı 2 golle galibiyetin mimarı olan Mame Thiam ortaya koyduğu istatistiklerle de alkış aldı. 8 ikili mücadele kazanan Senegalli, 5 hava topu mücadelesinden galip çıktı. Bu iki istatistikte sahanın en iyisi olan Thiam maçı ayrıca 3 top kapma ve 3 sahipsiz top kazanma ile tamamladı.

Sezon başında Fenerbahçe’nin yollarını ayırma kararı aldığı Mame Thiam Kayserispor’a transfer olmasının ardından müthiş bir performans ortaya koydu ve sarı-kırmızılı formayla 4 maçta 3 gol kaydetti. Thiam bu süreçte takım arkadaşlarına bir de asist yaptı.

‘BU MAÇLA BİTMİYOR’

Maç sonrası konuşan Thiam, “Bizim için zor maçtı. Allah’a şükürler olsun gol attım ve kazandık. Maçtan önce yaptığımız analizlerde takım olarak önde bastık, çok da iyi uyguladık. Bu maçla bitmiyor, Giresun maçına odaklanacağız” dedi.

Maçtan sonra Fenerbahçeli taraftarlar da sosyal medyada Thiam’ın performansını gündeme taşıdı. Sarı lacivertli takımdan gönderilen Senegalli’nin golleri sonrası birbirinden ilginç paylaşımlar yapıldı: