Fenerbahçe Joshua King transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, 30 yaşındaki Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, bir ismi daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Watford ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan Norveçli golcü Joshua King’i kadrosuna katıyor. 30 yaşındaki futbolcunun menajeriyle temasa geçen sarı lacivertliler prensipte anlaştı. Fenerbahçe yönetiminin, King’e 2.4 milyon Euro’dan 3+1 yıllık sözleşme teklif ettiği belirtiliyor. Forvet bölgesine Joshua King ile takviye yapan Fenerbahçe daha önce Watford’dan Tiago Çukur ile anlaşmıştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Joshua King ile prensip anlaşmasına varıldığı ve oyuncunun İstanbul’a geleceği belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin açıklaması:

“Kulübümüz Norveçli Futbolcu Joshua King ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu akşam saatlerinde İstanbul’da olacaktır.”

WATFORD'DAN İKİNCİ TRANSFER OLACAK

Joshua King, geçen sezon Premier Lig ekiplerinden Watford forması ile 33 maça çıktı, 5 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe, son olarak Watford U23 takımından 19 yaşındaki santrfor Tiago Çukur'u sağlık kontrolleri için İstanbul'a getirmişti.