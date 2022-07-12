Fenerbahçe Willian Arao transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı orta saha Willian Arao ile anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi bir transferi daha bitirdi. Sarı-lacivertlilerin, bir süredir gündeminde yer alan Willian Arao için anlaşma sağlandı. Sarı lacivertlilerin pazartesi gecesi gönderdiği belgeleri imzalayan Arao, bu Salı günü İstanbul’a gitmesi ve burada sağlık kontrollerinden geçmesi ve Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe’den yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere çarşamba akşamı İstanbul’a gelecektir”

30 yaşındaki futbolcunun kulübü olan Flamengo da anlaşma sağlandığını resmi olarak duyurdu.

Willian Arao’nun Türkiye’ye geldikten sonra sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından resmi sözleşmenin altına imza atması bekleniyor.

3 MİLYON EURO’YA ANLAŞTI

Brezilya kulübü Flamengo’yla bu transfer karşılığında 3 milyon Euro’ya el sıkıştı. Ödemenin 3 taksitle yapılacağı öğrenildi.

Jorge Jesus’un Flamengo’yu çalıştırırken yıldızını parlattığı Arao, 6-8 numaralı bölgelerde forma giyiyor. Arao, son maçını Vitor Pereira’nın takımı Corintihans’a karşı oynayıp yarın İstanbul için yola çıkacak.

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