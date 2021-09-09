Fenerbahçe’de 17 isim gitti bir tek Sinan Gümüş kaldı! Başkan Ali Koç söylediğini yaptı…

Fenerbahçe'nin ayrılık listesine koyduğu ve yeni sezon planlamasında düşünmediği Sinan Gümüş takımda kaldı. Başkan Ali Koç'un 'Bize sorun yaratana biz de sorun yaratırız' diyerek mesaj verdiği Gümüş çalışmalarına Dereağzı Tesisleri'nde devam edecek.

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Gelenlerle gidenlerle oldukça hareketli bir transfer sezonu geçiren Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın raporu doğrultusunda önemli bir mesai harcandı. 17 ismin gönderildiği takımda elde kalan tek isim ise Sinan Gümüş oldu. Gönderilecekler listesinde yer alan Gümüş, önemli tekliflere rağmen kulüpte kaldı. Almanya ve Süper Lig’den bir çok kulübün ilgilendiği Sinan Gümüş kendisine gelen tüm talepleri reddetti ve Fenerbahçe için bu süreçte en çok sorun yaşadığı isim oldu.

Kulübün son gün lisansını çıkarmak zorunda kaldığı 27 yaşındaki oyuncu şu an için süresiz olarak kadro dışı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin gitmeyi kabul etmediği için sıkıntı yaşadığı Sinan Gümüş’e karşı bir yaptırım uygulaması bekleniyor. Başkan Koç konuyla ilgili üstü kapalı da olsa çok net bir mesaj verdi.

ALİ KOÇ: BİZE ZORLUK ÇIKARANA BİZ DE ZORLUK ÇIKARACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde “Bir futbolcu var ki bizi çok zorladı. Bonservisi için iyi bir teklif geldi, Ocak ayına kadar gitmek istemedi. Bize zorluk çıkarana biz de zorluk çıkaracağız.” demişti.

Vitor Pereira’nın kadroda düşünmediği Sinan Gümüş, bir türlü takımdan ayrılmak istemedi. Bundesliga’dan 2 milyon Euro teklif gelen Sinan Gümüş Almanya’ya geri dönmek istemedi. Yine Adana Demirspor, Başakşehir, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük’ün transferini istediği Sinan, bu kulüplere de olumsuz dönüş yaptı.

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma da, “Sinan Gümüş için Fenerbahçe ile anlaştık ama oyuncu bize gelmek istemedi” dedi.

Sinan’ın sözleşme feshi için Fenerbahçe’den kontrat süresince olan maaşının tamamını istediği ifade ediliyor.

ÇALIŞMALARINA DEREAĞZI TESİSLERİ’NDE DEVAM EDECEK

Fenerbahçe’de Sinan Gümüş’ün lisansı transferin son gününde çıkarıldı. Kulübün süresiz kadro dışı bıraktığını açıkladığı oyuncu bu durumda sezonu oynamadan geçirecek. Sinan Gümüş, altyapının olduğu Dereağzı’nda bireysel çalışmalarını gerçekleştirecek. 27 yaşındaki futbolcunun bir sezon boyunca forma giymeyeceği belirtiliyor.

“MAYIS’A KADAR KULÜPTE TUTACAĞIM”

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Candaş Tolga Işık’ın programında, “İyi bir teklif geldi. Ama iki misli para istedi. Bize sorun çıkartana sorun çıkartırız. Mayısa kadar kulüpte tutacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kariyerinde Stuttgart, Galatasaray, Genoa ve Antalyaspor gibi takımlardan forma giyen Sinan Gümüş 22 maçta forma giyerken 4 gol, 1 asist yaptı.